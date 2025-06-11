BリーグU17選抜が国際大会に参戦…7月に中国で開催、計8チームが出場
Bリーグは6月10日、BリーグU17選抜チームが「2025 Shanghai Future Star Basketball Championship」に出場することを発表した。
同大会は7月14日から20日にかけて中国の上海市で開催。U16中国代表チーム、上海シャークスユースチーム（ともに中国）、台湾南山高級中学（チャイニーズ・タイペイ）、バスケットボールイングランド／UK50チーム（イングランド）、オーストラリア選抜チーム（オーストラリア）、プロバスケットラボ フエンラブラダ（スペイン）、香港ユースチーム、BリーグU17選抜チームの計8チームが出場する。
末広朋也（琉球ゴールデンキングス U15）ヘッドコーチがBリーグU17選抜チームを指揮。高校2年から中学3年までの12名が選出され、201センチの身長を誇るエルマスリアダム（横浜ビー・コルセアーズ U18）をはじめ、U16日本代表エントリーキャンプメンバーに名を連ねたプラットジョエル聖也（長崎ヴェルカ U18）や宮里俊佑（琉球U18）なども参加する。
参加メンバーは以下のとおり。
■「2025 Shanghai Future Star Basketball Championship」BリーグU17選抜チーム
・スタッフ
ヘッドコーチ：末広朋也（琉球ゴールデンキングス U15）
アシスタントコーチ：白澤卓（横浜ビー・コルセアーズ U18）
アシスタントコーチ：吉田英司（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15）
トレーナー：内藤慈（琉球ゴールデンキングス U15）
・選手
菅野郁人（高校2年／172センチ／仙台89ERS U18）
外山湊人（高校1年／178センチ／宇都宮ブレックス U18）
棚橋康成（高校2年／179センチ／サンロッカーズ渋谷 U18）
岸歩武（高校1年／172センチ／サンロッカーズ渋谷 U18）
宋俊輝（高校1年／185センチ／横浜ビー・コルセアーズ U18）
エルマスリアダム（高校1年／201センチ／横浜ビー・コルセアーズ U18）
藤田翔（高校1年／177センチ／名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U18）
香月悠摩（中学3年／180センチ／佐賀バルーナーズ U15）
プラットジョエル聖也（高校1年／190センチ／長崎ヴェルカ U18）
加賀谷ジェームス洸太朗（高校2年／183センチ／鹿児島レブナイズ U18）
奥間翔（高校2年／188センチ／琉球ゴールデンキングス U18）
宮里俊佑（高校1年／180センチ／琉球ゴールデンキングス U18）