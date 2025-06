ヒルトン東京お台場が「マイメロディ50周年&クロミ20周年」のスペシャルコラボを展開。

ふたりのバースデーパーティーをテーマにした、限定スイーツビュッフェとアフタヌーンティーが期間限定で登場します!

ヒルトン東京お台場「マイメロディ50周年&クロミ20周年」限定スイーツビュッフェ&アフタヌーンティー

開催期間:2025年6月27日 (金)〜8月31日(日) ※8月9日(土)〜8月16日(土)は除外

予約開始日時:2025年6月10日(火) 12:00〜 ※完全事前予約制

提供場所:ヒルトン東京お台場 2Fレストラン「グリロジー バー&グリル」

問い合わせ・予約:TEL 03-5500-5580(レストラン総合案内)10:00〜20:00、オンライン予約

ヒルトン東京お台場にて、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」のスペシャルビュッフェとアフタヌーンティーが期間限定で登場。

「マイメロディ」の50周年と「クロミ」の20周年を記念して、ふたりのバースデーパーティーをテーマにしています☆

「マイメロディ」&「クロミ」の“おそろい”アニバーサリーを祝うこの企画には、ふたりの魅力がたっぷり詰まったスイーツやセイボリーをラインナップ。

見た目の華やかさはもちろん、味わいにもこだわった、期間限定の特別メニューが楽しめます。

さらに、来場者限定特典のプレゼントも用意し、アクリルキーホルダーやハート型ミラーなどのオリジナルグッズ販売も予定。

ふたりの記念すべきアニバーサリーを、ヒルトン東京お台場ならではなスイーツ体験とともにお祝いできる企画です!

スイーツブッフェ

提供時間:12:00〜13:30/14:00〜15:30/16:00〜17:30 ※利用時間/各90分制、土日祝のみ提供

料金:1人 7,500円(税・サ込)/お子様(小学生)5,600円(税・サ込)/未就学児(4〜6歳)2,800円(税・サ込) ※1〜3歳のお子様は無料

メニュー:

デザート・いちごムース(バニラムースといちごムース、ベリーのゼリー)・ブルーベリームース(ヨーグルトムースとブルーベリームース)・いちごのシフォンケーキ・ブルーベリーのシフォンケーキ・カップケーキ プレーン (レモン風味)・カップケーキ チョコ (オレンジ風味)・ブッセ(プレーンクリーム / いちごクリーム)セイボリー・KUROMI 黒カレー・ずきん色のベーコンとビーツのニョッキ・クロミ化計画サラダ・実は乙女チック!?なクロミの3種チーズポテト など

土日祝限定のスイーツビュッフェには、「マイメロディ」と「クロミ」の愛らしい表情をかたどったホールケーキが登場。

「マイメロディ」は、バニラムースといちごムース、ベリーのゼリーを使った「いちごムース」

「クロミ」は、ヨーグルトムースとブルーベリームースの「ブルーベリーチーズ」で表現されています☆

ふたりをイメージしたシフォンケーキは、ギンガムチェックとハートがアクセント。

ふんわり食感のシフォンケーキに、それぞれのカラーをイメージしたフルーツがあしらわれています。

右:カップケーキ プレーン (レモン風味)左:カップケーキ チョコ (オレンジ風味)

ほかにも、カップケーキやブッセなど、フルーツとクリームを色鮮やかに組み合わせたスイーツを用意。

ブッセ(プレーンクリーム / いちごクリーム)

ふたりの個性を表現した、フォトジェニックなスイーツが揃うビュッフェです!

また、セイボリーには「クロミ」の好物・らっきょうを添えたコク深い「KUROMI黒カレー」も登場。

黒大根や紅大根、黄にんじんにブラックカラーのドレッシングを添えた「クロミ化計画サラダ」など、遊び心あふれるメニューが楽しめます☆

アフタヌーンティー

提供時間:11:30〜13:30/14:00〜16:00/16:30〜18:30/19:00〜21:00 ※利用時間/各120分制、平日のみ提供

料金:1人 7,500円(税・サ込)

メニュー 一例:

いちごタルトチョコタルトベリームースバニラマカロンらっきょう型ホワイトチョコムースセイボリー4種 ※マイメロディとクロミをプリントしたバニラマカロン(全2種)は、1名につき1個提供されます。偶数人数での利用時は、マイメロディとクロミを同数ずつ。奇数人数の場合は、以下の通り種類を調整して用意されます・前期(6月27日 (金)〜7月25日(金)):マイメロディのプリントマカロンを1個多く提供・後期(7月26日 (土)〜8月31日(日))※8月9日 (土)〜8月16日(土)は除外:クロミのプリントマカロンを1個多く提供<例>後期期間に3名で利用の場合、クロミ×2個、マイメロディ×1個飲み物:下記より、好きなお飲み物を選べます。種類の変更、おかわりは自由となります。・コーヒー/・紅茶(イングリッシュブレックファースト、アールグレイ、デカフェ アールグレイ(カフェインレス)、カモミール、レモン&ジンジャー)

平日限定のアフタヌーンティーセットでは、花々を繊細にあしらったティースタンドに「マイメロディ」と「クロミ」を祝うスイーツが勢ぞろい。

いちごタルト

ふたりをイメージしたケーキやスコーン、耳モチーフやリボンを飾ったタルトやロールケーキなど、心ときめくビジュアルとともにスイーツを堪能できます!

チョコタルト

サクサクのタルトはそれぞれのカラーを使い、耳モチーフやリボンでデコレーション。

ベリームース

口どけの良いムースは、ベリーを使って「マイメロディ」をかわいく表現しています。

らっきょう型ホワイトチョコムース

「クロミ」イメージのムースは、好物のらっきょう型にするなど、遊び心ある見た目です☆

バニラマカロン

バニラマカロンは「マイメロディ」と「クロミ」の姿がアクセント。

4種のセイボリー

4種のセイボリーも楽しめる、充実の内容です!

オプションメニュー「コラボレーションオリジナルドリンク」

料金:1杯1,500円(税・サ込)

コラボレーション期間限定で「マイメロディ」や「クロミ」をイメージした3種類のオリジナルドリンクが登場。

オプションメニューとして注文でき、ドリンクと同じキャラクターのハート型コースターが1杯につき1枚もらえます☆

オリジナルグッズ販売

開催店舗同フロアに併設するショップにて、コラボレーション限定のオリジナルグッズを販売。

オリジナルグッズはオンラインショップでも販売される予定です。

来館特典

スイーツビュッフェ、またはアフタヌーンティーを利用すると、来館特典をプレゼント。

オリジナルリーフレットとポストカードを各1枚、プレゼントします!

リピート特典

※初回来店時にもらえるリーフレットの確認が必要

スイーツビュッフェ、またはアフタヌーンティーを2回利用するともらえる、リピート特典も用意。

初回来店時にもらえるリーフレットを持参すると、オリジナルクッキーが1枚プレゼントされます☆

“おそろい”アニバーサリーを祝う、「マイメロディ」と「クロミ」のバースデーパーティーをイメージしたスイーツブッフェ&アフタヌーンティー。

ヒルトン東京お台場「マイメロディ50周年&クロミ20周年」限定スイーツビュッフェ&アフタヌーンティーは、2025年6月27日〜8月31日まで開催です!

©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L657493

※内容は変更になる場合があります

※画像はイメージです

※食物アレルギーのある方はスタッフの方にお声がけください

