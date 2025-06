Louis Visionが、Yvng xanとDestiny Hope Tiaraを迎えた新曲「Bleeding」をリリースした。配信はワーナーミュージック・グループ傘下のADA Japanを通じて、全世界の音楽配信サービスで配信開始となった。 サウンドは、Louis Visionによる繊細で切なさを帯びたトラックをベースに、Yvng xanの儚くも真っ直ぐなリリックと歌声、Destiny Hope Tiaraのエモーショナルかつ力強いボーカルが重なり、心を打つ仕上がりとなっている。「Bleeding」は、“本当に愛しいものは壊れてもなお愛しい”というテーマを掲げた失恋ソングで、砕けた関係の痛みを「血が流れていくよう」と重ねたリリックが印象的で、破滅的なまでの悲しみに満ちた世界観を描いたものだ。 Louis Visionは、2023年にSpotify「バイラルトップ50(日本)」1位を記録した「Love’s Like A Western Song」で注目を集めた覆面音楽プロデューサーで、以降も「Hanabi」「Late Night Drive」など話題作を多数手がけ、2024年リリースの「Medley」「Far Away」は配信1ヶ月で100万回再生を突破している。 Yvng xanは、愛知を拠点に活動する新進気鋭のラッパーで、代表曲「Never see u」や2025年2月に発表されたEP『MEMORIES』などで注目されており、若年層を中心に支持を広げているアーティストだ。 一方、Destiny Hope Tiaraは、2020年から本格的に楽曲制作をスタートした国際派シンガーであり、独学の英語とギターで磨いた感性とハスキーでクリアな歌声が特徴で、国内外から多くのコラボオファーが届いているシンガーである。素晴らしいアーティストを紹介していくことを目的にスタートさせたTuneCore JapanとBARKSのコラボ規格「M-SPOT」でもVol.011でDestiny Hope Tiaraをピックアップされており、<LuckyFes’25>のステージ出演権をかけたオーディション<Battle to LuckyFes>にも選出を受けているという、今最もホットなアーティストのひとりだ。 配信シングル「Bleeding」 2025年6月11日リリースhttps://louisvision.lnk.to/bleeding ■Louis VisionYouTube:https://m.youtube.com/@louisvision_jpInstagram:https://www.instagram.com/louisvision/TikTok:https://www.tiktok.com/@louisvisionX:https://x.com/louisvision_jp ■Yvng xanYouTube:https://youtube.com/@yvngxan9952Instagram:https://www.instagram.com/yvngxandawa_808TikTok:https://www.tiktok.com/@yvngxan_0426X:https://x.com/yvngxan0426 ■Destiny Hope TiaraOfficial Site:https://destinyhopetiara.bitfan.id/YouTube:https://youtube.com/@destinyhopetiaraInstagram:https://www.instagram.com/destinyhopetiaTikTok:https://www.tiktok.com/@destinyhopetiaX:https://x.com/destinyhopetia

The post Louis Vision、新曲「Bleeding」でYvng xan&Destiny Hope Tiaraと共演 first appeared on BARKS.