25/6/16付オリコン週間ストリーミングランキング(集計期間:2025年6月2日〜8日)では、TOP100内の週間総再生数が3億1927.9万回(前週比4.7%減)、TOP500内は7億1271.6万回(同5.0%減)と、ともに前週比減となった。TOP500内に初登場は18作(前週15作)、TOP100初登場は3作(前週8作)だった。【TOP10動向】■“ミセスだけが持つ”週間1億回超えを2週連続で達成

25/6/16付オリコン週間ストリーミングランキング(集計期間:2025年6月2日〜8日)では、Mrs. GREEN APPLEが3週ぶり通算3回目となる1〜3位を独占した。同一アーティストによる通算3回以上のTOP3独占は、あいみょん、Official髭男dism、Ado(達成順)に続き、史上4組目となった。4週連続・通算8週目の1位は「クスシキ」(週間再生数968.9万回/前週比5.5%減)。累積再生数を9684.0万回に伸ばした。初ランクインから61週目にして、週間6.4万回差の僅差で2位(前週2位)の「ライラック」(週間再生数962.5万回/前週比4.4%減)は、驚異の粘りで同曲が持つ歴代1位の「連続TOP3入り」記録を58週連続、通算59週にそれぞれ更新し、累積再生数を6億2654.6万回に伸ばした。3位には、今年4作目となる新曲「breakfast」(6月4日配信開始)が週間再生数859.4万回で初登場した(詳細は後述)。4位(前週5位)はHANAのメジャーデビュー曲「ROSE」(週間再生数747.6万回/前週比7.8%減)。4/14付での初登場1位デビューから10週連続でTOP5をキープする人気ぶりで、累積再生数を9076.6万回に伸ばした。BE:FIRSTは前週に続き、2作がTOP10入り。5位(前週3位)は新曲「GRIT」(週間再生数681.8万回/前週比28.3%減)。2週連続でTOP5を維持した。8位(前週8位)をキープした「夢中」(週間再生数645.6万回/前週比4.3%減)は、累積再生数を3562.9万回とした。6位(前週4位)はMrs. GREEN APPLEの「天国」(週間再生数674.4万回/前週比19.5%減)で、累積再生数は4227.5万回。Mrs. GREEN APPLEの楽曲は4曲がTOP10入りした。7位は前週39位からジャンプアップした櫻坂46の12thシングル「Make or Break」。6月25日のCD発売に先駆け、5月30日に先行配信された同曲は、週間再生数が前週比2.1倍(214.8%)の671.7万回を記録。累積再生数を984.4万回に伸ばした。9位(前週7位)はback number「ブルーアンバー」(週間再生数637.6万回/前週比6.8%減)で6週連続TOP10入り。累積再生数を3528.5万回とした。10位(前週6位)のサカナクション「怪獣」(週間再生数632.8万回/前週比12.7%減)は初登場から16週連続TOP10入り。累積再生数を1億1815.9万回に伸ばした。アーティスト別TOP500ランクイン総再生数、曲数ともに、1位はMrs. GREEN APPLEで、ランクイン曲数は31曲(前週比+1)、週間総再生数は1億457.5万回(前週比2.4%増)。Mrs. GREEN APPLEだけが持つ「週間再生数1億回超え」記録を2週連続(通算5回目)で成し遂げる快挙となった。総再生数2〜5位の顔ぶれも前週と変わらず。2位はback numberで3284.0万回(前週比5%減)。3位(前週3位)はVaundyで2722.9万回(同0.2%減)、4位はちゃんみなで2656.9万回(同13.9%増)、5位はYOASOBIで1965.3万回(同9.8%減)と続いた。【初登場トピック】■ミセス「breakfast」初登場最上位の3位 ちゃんみな&ノノガ曲は26位今週付の初登場最上位は、3位に初ランクインしたMrs. GREEN APPLEの新曲「breakfast」。3月31日にスタートしたフジテレビ系朝の情報番組『サン!シャイン』のテーマソングとなっている同曲は、6月4日に配信リリースされ、週間859.4万回を記録した。同日付の週間デジタルシングル(単曲)ランキングでは初登場1位を獲得しており、25/1/20付以来5ヶ月ぶり通算4度目となるデジタルランキング2冠を達成した。なお、Mrs. GREEN APPLEが2025年にリリースした新曲は、「ダーリン」(1月20日配信開始)、「クスシキ」(4月5日配信開始)、「天国」(5月2日配信開始)に続き、3ヶ月連続4作目。リリースする曲すべてがストリーミングで大ヒットとなり、週間再生数1億回超え連発の要因となっている。26位にはちゃんみな「SAD SONG - From THE FIRST TAKE(feat.NO NO GIRLS FINALISTS)」(6月2日配信開始)が初登場。YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で、自身がプロデューサーを務めたガールズグループオーディションプロジェクト『No No Girls』のファイナリスト10人と共演したバージョンを配信リリースし、週間356.2万回を記録した。89位にはINI「DOMINANCE」(6月2日配信開始/週間179.8万回)、127位にはSixTONES「BOYZ」(6月4日配信開始/週間147.8万回)、132位にはなにわ男子「ギラギラサマー」(6月1日配信開始/週間142.5万回)が初ランクインした。【節目トピック】■ヒゲダン「Subtitle」が8億回 Number_i、嵐は初の2億回超えOfficial髭男dism「Subtitle」(2022年10月12日配信開始)が、週間再生数235.4万回を記録し、累積再生数を8億110.9万回に伸ばした。Official髭男dismの楽曲が8億回を突破したのは、累積再生数歴代5位の「Pretender」(19年4月17日配信開始/累積8億3421.5万回)に続き2作目。8億回突破はオリコンストリーミングランキング史上6曲目となる。累積2億回突破は4曲。Number_iのデビュー曲「GOAT」(24年1月1日配信開始)が累積2億128.3万回で自身初、ONE OK ROCK「Wasted Nights」(19年2月1日配信開始)が累積2億59.1万回で通算2作目、Mrs. GREEN APPLE「familie」(24年8月9日配信開始)が累積2億23.2万回で通算15作目、嵐「Love so sweet」(19年10月9日配信開始)が累積2億23.0万回で自身初の2億回突破を達成した。