¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¡Û¥ß¥»¥¹°µ´¬¤ÎTOP3ÆÈÀê¡¡¥Ò¥²¥À¥ó¤¬2¶ÊÌÜ¤ÎÂçµÏ¿¡¡Number_i¡¢Íò¤¬¼«¿È½é¤ÎµÏ¿¤òÃ£À®¡Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¾å°ÌÆ°¸þ¡Û
¡¡25/6/16ÉÕ¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î2Æü¡Á8Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢TOP100Æâ¤Î½µ´ÖÁíºÆÀ¸¿ô¤¬3²¯1927.9Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ4.7¡ó¸º¡Ë¡¢TOP500Æâ¤Ï7²¯1271.6Ëü²ó¡ÊÆ±5.0¡ó¸º¡Ë¤È¡¢¤È¤â¤ËÁ°½µÈæ¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£TOP500Æâ¤Ë½éÅÐ¾ì¤Ï18ºî¡ÊÁ°½µ15ºî¡Ë¡¢TOP100½éÅÐ¾ì¤Ï3ºî¡ÊÁ°½µ8ºî¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ß¥»¥¹ÇúÁö¤Î¥°¥é¥Õ¡¢ÀáÌÜÃ£À®¤ÎÍò¡Ö¥é¥Ö¥½¡¼¡×¥¸¥ã¥±¼Ì¤â
¡ÚTOP10Æ°¸þ¡Û
¢£¡È¥ß¥»¥¹¤À¤±¤¬»ý¤Ä¡É½µ´Ö1²¯²óÄ¶¤¨¤ò2½µÏ¢Â³¤ÇÃ£À®
¡¡25/6/16ÉÕ¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î2Æü¡Á8Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¤¬3½µ¤Ö¤êÄÌ»»3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë1¡Á3°Ì¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£Æ±°ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÄÌ»»3²ó°Ê¾å¤ÎTOP3ÆÈÀê¤Ï¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¡¢Ado¡ÊÃ£À®½ç¡Ë¤ËÂ³¤¡¢»Ë¾å4ÁÈÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4½µÏ¢Â³¡¦ÄÌ»»8½µÌÜ¤Î1°Ì¤Ï¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô968.9Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ5.5¡ó¸º¡Ë¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò9684.0Ëü²ó¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£½é¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤«¤é61½µÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢½µ´Ö6.4Ëü²óº¹¤Î¶Ïº¹¤Ç2°Ì¡ÊÁ°½µ2°Ì¡Ë¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô962.5Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ4.4¡ó¸º¡Ë¤Ï¡¢¶Ã°Û¤ÎÇ´¤ê¤ÇÆ±¶Ê¤¬»ý¤ÄÎòÂå1°Ì¤Î¡ÖÏ¢Â³TOP3Æþ¤ê¡×µÏ¿¤ò58½µÏ¢Â³¡¢ÄÌ»»59½µ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¹¹¿·¤·¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò6²¯2654.6Ëü²ó¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£3°Ì¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯4ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Öbreakfast¡×¡Ê6·î4ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤¬½µ´ÖºÆÀ¸¿ô859.4Ëü²ó¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¸å½Ò¡Ë¡£
¡¡4°Ì¡ÊÁ°½µ5°Ì¡Ë¤ÏHANA¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô747.6Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ7.8¡ó¸º¡Ë¡£4/14ÉÕ¤Ç¤Î½éÅÐ¾ì1°Ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é10½µÏ¢Â³¤ÇTOP5¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò9076.6Ëü²ó¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡BE:FIRST¤ÏÁ°½µ¤ËÂ³¤¡¢2ºî¤¬TOP10Æþ¤ê¡£5°Ì¡ÊÁ°½µ3°Ì¡Ë¤Ï¿·¶Ê¡ÖGRIT¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô681.8Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ28.3¡ó¸º¡Ë¡£2½µÏ¢Â³¤ÇTOP5¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£8°Ì¡ÊÁ°½µ8°Ì¡Ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡ÖÌ´Ãæ¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô645.6Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ4.3¡ó¸º¡Ë¤Ï¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò3562.9Ëü²ó¤È¤·¤¿¡£
¡¡6°Ì¡ÊÁ°½µ4°Ì¡Ë¤ÏMrs. GREEN APPLE¤Î¡ÖÅ·¹ñ¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô674.4Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ19.5¡ó¸º¡Ë¤Ç¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï4227.5Ëü²ó¡£Mrs. GREEN APPLE¤Î³Ú¶Ê¤Ï4¶Ê¤¬TOP10Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡7°Ì¤ÏÁ°½µ39°Ì¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Ý¯ºä46¤Î12th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMake or Break¡×¡£6·î25Æü¤ÎCDÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢5·î30Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Æ±¶Ê¤Ï¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤¬Á°½µÈæ2.1ÇÜ¡Ê214.8¡ó¡Ë¤Î671.7Ëü²ó¤òµÏ¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò984.4Ëü²ó¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡9°Ì¡ÊÁ°½µ7°Ì¡Ë¤Ïback number¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô637.6Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ6.8¡ó¸º¡Ë¤Ç6½µÏ¢Â³TOP10Æþ¤ê¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò3528.5Ëü²ó¤È¤·¤¿¡£10°Ì¡ÊÁ°½µ6°Ì¡Ë¤Î¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö²ø½Ã¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô632.8Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ12.7¡ó¸º¡Ë¤Ï½éÅÐ¾ì¤«¤é16½µÏ¢Â³TOP10Æþ¤ê¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò1²¯1815.9Ëü²ó¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌTOP500¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁíºÆÀ¸¿ô¡¢¶Ê¿ô¤È¤â¤Ë¡¢1°Ì¤ÏMrs. GREEN APPLE¤Ç¡¢¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¶Ê¿ô¤Ï31¶Ê¡ÊÁ°½µÈæ¡Ü1¡Ë¡¢½µ´ÖÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯457.5Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ2.4¡óÁý¡Ë¡£Mrs. GREEN APPLE¤À¤±¤¬»ý¤Ä¡Ö½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1²¯²óÄ¶¤¨¡×µÏ¿¤ò2½µÏ¢Â³¡ÊÄÌ»»5²óÌÜ¡Ë¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤ë²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁíºÆÀ¸¿ô2¡Á5°Ì¤Î´é¤Ö¤ì¤âÁ°½µ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡£2°Ì¤Ïback number¤Ç3284.0Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ5¡ó¸º¡Ë¡£3°Ì¡ÊÁ°½µ3°Ì¡Ë¤ÏVaundy¤Ç2722.9Ëü²ó¡ÊÆ±0.2¡ó¸º¡Ë¡¢4°Ì¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ç2656.9Ëü²ó¡ÊÆ±13.9¡óÁý¡Ë¡¢5°Ì¤ÏYOASOBI¤Ç1965.3Ëü²ó¡ÊÆ±9.8¡ó¸º¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡Ú½éÅÐ¾ì¥È¥Ô¥Ã¥¯¡Û
¢£¥ß¥»¥¹¡Öbreakfast¡×½éÅÐ¾ìºÇ¾å°Ì¤Î3°Ì¡¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡õ¥Î¥Î¥¬¶Ê¤Ï26°Ì
¡¡º£½µÉÕ¤Î½éÅÐ¾ìºÇ¾å°Ì¤Ï¡¢3°Ì¤Ë½é¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE¤Î¿·¶Ê¡Öbreakfast¡×¡£3·î31Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±¶Ê¤Ï¡¢6·î4Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢½µ´Ö859.4Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Æ±ÆüÉÕ¤Î½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢25/1/20ÉÕ°ÊÍè5¥ö·î¤Ö¤êÄÌ»»4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Mrs. GREEN APPLE¤¬2025Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¤Ï¡¢¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¡Ê1·î20ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¡¢¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×¡Ê4·î5ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¡¢¡ÖÅ·¹ñ¡×¡Ê5·î2ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ËÂ³¤¡¢3¥ö·îÏ¢Â³4ºîÌÜ¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¶Ê¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1²¯²óÄ¶¤¨Ï¢È¯¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡26°Ì¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡ÖSAD SONG - From THE FIRST TAKE¡Êfeat.NO NO GIRLS FINALISTS¡Ë¡×¡Ê6·î2ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤¬½éÅÐ¾ì¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ç¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØNo No Girls¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í¤È¶¦±é¤·¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢½µ´Ö356.2Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡89°Ì¤Ë¤ÏINI¡ÖDOMINANCE¡×¡Ê6·î2ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡¿½µ´Ö179.8Ëü²ó¡Ë¡¢127°Ì¤Ë¤ÏSixTONES¡ÖBOYZ¡×¡Ê6·î4ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡¿½µ´Ö147.8Ëü²ó¡Ë¡¢132°Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ö¥®¥é¥®¥é¥µ¥Þ¡¼¡×¡Ê6·î1ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡¿½µ´Ö142.5Ëü²ó¡Ë¤¬½é¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡ÚÀáÌÜ¥È¥Ô¥Ã¥¯¡Û
¢£¥Ò¥²¥À¥ó¡ÖSubtitle¡×¤¬8²¯²ó¡¡Number_i¡¢Íò¤Ï½é¤Î2²¯²óÄ¶¤¨
¡¡OfficialÉ¦ÃËdism¡ÖSubtitle¡×¡Ê2022Ç¯10·î12ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤¬¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô235.4Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò8²¯110.9Ëü²ó¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£OfficialÉ¦ÃËdism¤Î³Ú¶Ê¤¬8²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ôÎòÂå5°Ì¤Î¡ÖPretender¡×¡Ê19Ç¯4·î17ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡¿ÎßÀÑ8²¯3421.5Ëü²ó¡Ë¤ËÂ³¤2ºîÌÜ¡£8²¯²óÆÍÇË¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°»Ë¾å6¶ÊÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÎßÀÑ2²¯²óÆÍÇË¤Ï4¶Ê¡£Number_i¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖGOAT¡×¡Ê24Ç¯1·î1ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤¬ÎßÀÑ2²¯128.3Ëü²ó¤Ç¼«¿È½é¡¢ONE OK ROCK¡ÖWasted Nights¡×¡Ê19Ç¯2·î1ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤¬ÎßÀÑ2²¯59.1Ëü²ó¤ÇÄÌ»»2ºîÌÜ¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Öfamilie¡×¡Ê24Ç¯8·î9ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤¬ÎßÀÑ2²¯23.2Ëü²ó¤ÇÄÌ»»15ºîÌÜ¡¢Íò¡ÖLove so sweet¡×¡Ê19Ç¯10·î9ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤¬ÎßÀÑ2²¯23.0Ëü²ó¤Ç¼«¿È½é¤Î2²¯²óÆÍÇË¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ß¥»¥¹ÇúÁö¤Î¥°¥é¥Õ¡¢ÀáÌÜÃ£À®¤ÎÍò¡Ö¥é¥Ö¥½¡¼¡×¥¸¥ã¥±¼Ì¤â
¡ÚTOP10Æ°¸þ¡Û
¢£¡È¥ß¥»¥¹¤À¤±¤¬»ý¤Ä¡É½µ´Ö1²¯²óÄ¶¤¨¤ò2½µÏ¢Â³¤ÇÃ£À®
¡¡4½µÏ¢Â³¡¦ÄÌ»»8½µÌÜ¤Î1°Ì¤Ï¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô968.9Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ5.5¡ó¸º¡Ë¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò9684.0Ëü²ó¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£½é¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤«¤é61½µÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢½µ´Ö6.4Ëü²óº¹¤Î¶Ïº¹¤Ç2°Ì¡ÊÁ°½µ2°Ì¡Ë¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô962.5Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ4.4¡ó¸º¡Ë¤Ï¡¢¶Ã°Û¤ÎÇ´¤ê¤ÇÆ±¶Ê¤¬»ý¤ÄÎòÂå1°Ì¤Î¡ÖÏ¢Â³TOP3Æþ¤ê¡×µÏ¿¤ò58½µÏ¢Â³¡¢ÄÌ»»59½µ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¹¹¿·¤·¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò6²¯2654.6Ëü²ó¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£3°Ì¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯4ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Öbreakfast¡×¡Ê6·î4ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤¬½µ´ÖºÆÀ¸¿ô859.4Ëü²ó¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¸å½Ò¡Ë¡£
¡¡4°Ì¡ÊÁ°½µ5°Ì¡Ë¤ÏHANA¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô747.6Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ7.8¡ó¸º¡Ë¡£4/14ÉÕ¤Ç¤Î½éÅÐ¾ì1°Ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é10½µÏ¢Â³¤ÇTOP5¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò9076.6Ëü²ó¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡BE:FIRST¤ÏÁ°½µ¤ËÂ³¤¡¢2ºî¤¬TOP10Æþ¤ê¡£5°Ì¡ÊÁ°½µ3°Ì¡Ë¤Ï¿·¶Ê¡ÖGRIT¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô681.8Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ28.3¡ó¸º¡Ë¡£2½µÏ¢Â³¤ÇTOP5¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£8°Ì¡ÊÁ°½µ8°Ì¡Ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡ÖÌ´Ãæ¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô645.6Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ4.3¡ó¸º¡Ë¤Ï¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò3562.9Ëü²ó¤È¤·¤¿¡£
¡¡6°Ì¡ÊÁ°½µ4°Ì¡Ë¤ÏMrs. GREEN APPLE¤Î¡ÖÅ·¹ñ¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô674.4Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ19.5¡ó¸º¡Ë¤Ç¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï4227.5Ëü²ó¡£Mrs. GREEN APPLE¤Î³Ú¶Ê¤Ï4¶Ê¤¬TOP10Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡7°Ì¤ÏÁ°½µ39°Ì¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Ý¯ºä46¤Î12th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMake or Break¡×¡£6·î25Æü¤ÎCDÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢5·î30Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Æ±¶Ê¤Ï¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤¬Á°½µÈæ2.1ÇÜ¡Ê214.8¡ó¡Ë¤Î671.7Ëü²ó¤òµÏ¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò984.4Ëü²ó¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡9°Ì¡ÊÁ°½µ7°Ì¡Ë¤Ïback number¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô637.6Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ6.8¡ó¸º¡Ë¤Ç6½µÏ¢Â³TOP10Æþ¤ê¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò3528.5Ëü²ó¤È¤·¤¿¡£10°Ì¡ÊÁ°½µ6°Ì¡Ë¤Î¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö²ø½Ã¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô632.8Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ12.7¡ó¸º¡Ë¤Ï½éÅÐ¾ì¤«¤é16½µÏ¢Â³TOP10Æþ¤ê¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò1²¯1815.9Ëü²ó¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌTOP500¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁíºÆÀ¸¿ô¡¢¶Ê¿ô¤È¤â¤Ë¡¢1°Ì¤ÏMrs. GREEN APPLE¤Ç¡¢¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¶Ê¿ô¤Ï31¶Ê¡ÊÁ°½µÈæ¡Ü1¡Ë¡¢½µ´ÖÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯457.5Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ2.4¡óÁý¡Ë¡£Mrs. GREEN APPLE¤À¤±¤¬»ý¤Ä¡Ö½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1²¯²óÄ¶¤¨¡×µÏ¿¤ò2½µÏ¢Â³¡ÊÄÌ»»5²óÌÜ¡Ë¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤ë²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁíºÆÀ¸¿ô2¡Á5°Ì¤Î´é¤Ö¤ì¤âÁ°½µ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡£2°Ì¤Ïback number¤Ç3284.0Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ5¡ó¸º¡Ë¡£3°Ì¡ÊÁ°½µ3°Ì¡Ë¤ÏVaundy¤Ç2722.9Ëü²ó¡ÊÆ±0.2¡ó¸º¡Ë¡¢4°Ì¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ç2656.9Ëü²ó¡ÊÆ±13.9¡óÁý¡Ë¡¢5°Ì¤ÏYOASOBI¤Ç1965.3Ëü²ó¡ÊÆ±9.8¡ó¸º¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡Ú½éÅÐ¾ì¥È¥Ô¥Ã¥¯¡Û
¢£¥ß¥»¥¹¡Öbreakfast¡×½éÅÐ¾ìºÇ¾å°Ì¤Î3°Ì¡¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡õ¥Î¥Î¥¬¶Ê¤Ï26°Ì
¡¡º£½µÉÕ¤Î½éÅÐ¾ìºÇ¾å°Ì¤Ï¡¢3°Ì¤Ë½é¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE¤Î¿·¶Ê¡Öbreakfast¡×¡£3·î31Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±¶Ê¤Ï¡¢6·î4Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢½µ´Ö859.4Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Æ±ÆüÉÕ¤Î½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢25/1/20ÉÕ°ÊÍè5¥ö·î¤Ö¤êÄÌ»»4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Mrs. GREEN APPLE¤¬2025Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¤Ï¡¢¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¡Ê1·î20ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¡¢¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×¡Ê4·î5ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¡¢¡ÖÅ·¹ñ¡×¡Ê5·î2ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ËÂ³¤¡¢3¥ö·îÏ¢Â³4ºîÌÜ¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¶Ê¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1²¯²óÄ¶¤¨Ï¢È¯¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡26°Ì¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡ÖSAD SONG - From THE FIRST TAKE¡Êfeat.NO NO GIRLS FINALISTS¡Ë¡×¡Ê6·î2ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤¬½éÅÐ¾ì¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ç¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØNo No Girls¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í¤È¶¦±é¤·¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢½µ´Ö356.2Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡89°Ì¤Ë¤ÏINI¡ÖDOMINANCE¡×¡Ê6·î2ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡¿½µ´Ö179.8Ëü²ó¡Ë¡¢127°Ì¤Ë¤ÏSixTONES¡ÖBOYZ¡×¡Ê6·î4ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡¿½µ´Ö147.8Ëü²ó¡Ë¡¢132°Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ö¥®¥é¥®¥é¥µ¥Þ¡¼¡×¡Ê6·î1ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡¿½µ´Ö142.5Ëü²ó¡Ë¤¬½é¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡ÚÀáÌÜ¥È¥Ô¥Ã¥¯¡Û
¢£¥Ò¥²¥À¥ó¡ÖSubtitle¡×¤¬8²¯²ó¡¡Number_i¡¢Íò¤Ï½é¤Î2²¯²óÄ¶¤¨
¡¡OfficialÉ¦ÃËdism¡ÖSubtitle¡×¡Ê2022Ç¯10·î12ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤¬¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô235.4Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò8²¯110.9Ëü²ó¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£OfficialÉ¦ÃËdism¤Î³Ú¶Ê¤¬8²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ôÎòÂå5°Ì¤Î¡ÖPretender¡×¡Ê19Ç¯4·î17ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡¿ÎßÀÑ8²¯3421.5Ëü²ó¡Ë¤ËÂ³¤2ºîÌÜ¡£8²¯²óÆÍÇË¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°»Ë¾å6¶ÊÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÎßÀÑ2²¯²óÆÍÇË¤Ï4¶Ê¡£Number_i¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖGOAT¡×¡Ê24Ç¯1·î1ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤¬ÎßÀÑ2²¯128.3Ëü²ó¤Ç¼«¿È½é¡¢ONE OK ROCK¡ÖWasted Nights¡×¡Ê19Ç¯2·î1ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤¬ÎßÀÑ2²¯59.1Ëü²ó¤ÇÄÌ»»2ºîÌÜ¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Öfamilie¡×¡Ê24Ç¯8·î9ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤¬ÎßÀÑ2²¯23.2Ëü²ó¤ÇÄÌ»»15ºîÌÜ¡¢Íò¡ÖLove so sweet¡×¡Ê19Ç¯10·î9ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤¬ÎßÀÑ2²¯23.0Ëü²ó¤Ç¼«¿È½é¤Î2²¯²óÆÍÇË¤òÃ£À®¤·¤¿¡£