Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤ÎËÜ³ÊÉüµ¢¤ò½õ¤±¤ë·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤Îà¿ä¤·³èá¡Ú»³ÅÄÈþÊÝ»Ò¥³¥é¥à¡Û
¡¡¡Ú»³ÅÄÈþÊÝ»Ò¤Î¥ß¥Û¥³¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¡ª¡Û
¡¡£µ·î£±Æü¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ£´£³²óÌÜ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖÌÀ¶Á¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇµÒÀÊ¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿¡È¸æËÜ¿Í¡É¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï£¶·î£¸Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö£Ô£è£å¡¡£Ã£ï£ö£å£ò£ó¡¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¡ª¡×¡ÚÂè£²Ìë¡Û¡Ê£Î£È£Ë¡¡£Â£Ó¡¿£Â£Ó£Ð£´£Ë¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¡¢£Í£Ã¤òÌ³¤á¡¢¡ÖÀ±¶ý¥¹¥¥ã¥Ã¥È¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤âÌÀºÚ¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤âÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡£ÅöÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÈÌÀºÚÌ¿¡É¤Î°ìÀÄãØ¤¬¡Ö³Ú²°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤Àµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ã¥Ä¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯£±£²·î£±£µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¡£¥³¥é¥Ü¤È¸À¤¨¤Ð¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Ã£é£ò£ã£õ£ó¡¡£Æ£õ£î£ë¡×¤ÇÌÀºÚ¤È¡Ö£Ô£Á£Ô£Ô£Ï£Ï¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¹á¼è¿µ¸ã¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤Î¡È¿ä¤·¡É¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¤¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿ÌÀºÚ¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¾®Àôº£Æü»Ò¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó£Ð£ò£å£í£é£õ£í¡×¡ÊÆ±¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾®Àô¤¬ÌÀºÚ¤Î¡Ö£Ï£È¡¡£Î£Ï¡¤£Ï£È¡¡£Ù£Å£Ó¡ª¡×¤òÁª¶Ê¡£¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¶Ê¤À¤è¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤É¤Ã¤«¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤¨¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àô¤ÈÌÀºÚ¤Ï¡Ö²Ö¤Î£¸£²Ç¯ÁÈ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Æ±´ü¡£º£¤â¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ³èÌö¤¹¤ë¾¾ËÜ°ËÂå¡¢Áá¸«Í¥¡¢»°ÅÄ´²»Ò¡¢£Ë£Á£Ï£Ò£Õ£Ë£Ï¡ÊµìÌ¾¡¦¿·°æ·°»Ò¡Ë¡¢ÀÐÀî½¨Èþ¤é¤ÏÅÏÊÕ¤á¤°¤ß¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÉÑÈË¤Ë½÷»Ò²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¾®Àô¤ÈÌÀºÚ¤Î»Ñ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆó¿Í¤ÏÆ±´ü¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÃçÎÉ¤·¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥É¥é¥Þ¶¦±é¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£±£¹Ç¯¡¢ËÙ¤Á¤¨¤ß¤¬Àå´â¤ò¸øÉ½¤·¡¢Æ±´ü¤¬ºÆ¤Ó·ëÂ«¤ò¶¯¤á¤¿ºÝ¡¢¡ÖÌÀºÚ¤ËÏ¢Íí¤¬¤Ä¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®Àô¤À¤Ã¤¿¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¿·½É²»³Úº×¡×¤Ç¿´Ìµ¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Êü¤Ã¤¿À¸Íñ¤¬¾®Àô¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿ºÝ¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¶î¤±´ó¤ê¡¢¼ê¤ò°ú¤¤¤ÆÉñÂæÂµ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬ÌÀºÚ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍÌ¾¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£É®¼Ô¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÌÀºÚ¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥«¥ï¥¤¥¤°áÁõ¤òÃå¤Æ¤¤¤ëº£Æü»Ò¤Á¤ã¤ó¤ËÅö¤¿¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£»ä¤ËÅö¤¿¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Àôº£Æü»Ò¤ÈÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¶¦±é¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö²Ö¤Î£¸£²Ç¯ÁÈ¡×Âç½¸¹ç¤¬¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤í¤½¤í¼Â¸½¤·¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉ®¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£