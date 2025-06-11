「週刊少年サンデー 28号」本日発売。表紙＆巻頭カラーは「写らナイんです」
【週刊少年サンデー 2025年28号】 6月11日 発売 価格：360円
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小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年28号」を本日6月11日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。
今号では、コノシマルカ氏の「写らナイんです」が初めて表紙を飾り、巻頭カラーに登場。センターカラーには、「カグライ ～神楽と雷人～」、「地上へ…」、「みずぽろ」が掲載されている。
少年サンデー28号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) June 10, 2025
・初表紙!!&巻頭カラー!大大大人気御礼!![#写らナイんです]
・シリーズ解決編![#名探偵コナン]
・新連載第3回!Cカラー![#カグライ ～神楽と雷人～]
・第1巻6/18発売!Cカラー![#地上へ…]
・新連載第4回![#かくかまた]https://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/WO6j46gGOa
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