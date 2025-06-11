【週刊少年サンデー 2025年28号】 6月11日 発売 価格：360円

　小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年28号」を本日6月11日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。

　今号では、コノシマルカ氏の「写らナイんです」が初めて表紙を飾り、巻頭カラーに登場。センターカラーには、「カグライ ～神楽と雷人～」、「地上へ…」、「みずぽろ」が掲載されている。

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