高めの空腹時血糖値の上昇を抑える！富士産業「空腹時血糖値ケア　カイアポタブレット」

富士産業より消費者庁に届出をした機能性表示食品「空腹時血糖値ケア カイアポタブレット」が、受理されました。

富士産業「空腹時血糖値ケア カイアポタブレット」

【届出内容】

商品名 :空腹時血糖値ケア カイアポタブレット

受理番号 :J1225

機能性表示:本品には白甘藷由来糖ペプチドが含まれています。

白甘藷由来糖ペプチドには健常な方の高めの空腹時血糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています

富士産業より消費者庁に届出をした機能性表示食品が、受理されました。

「空腹時血糖値ケア カイアポタブレット」は白甘藷(カイアポ)抽出エキスに含まれる成分(白甘藷由来糖ペプチド)を含み、健常な方の高めの空腹時血糖値の上昇を抑える機能を訴求する商品です。

●カイアポは高めの空腹時血糖値の上昇を抑える:空腹時血糖値が高めの方に対して実施した臨床試験結果の抜粋

カイアポを摂取した方31名(カイアポ摂取群)と摂取していない方35名(プラセボ食摂取群)を比較すると、プラセボ食摂取群では試験期間中に空腹時血糖値の変化量が高値(空腹時血糖値が増加)を示していたのに対し、カイアポ摂取群では変化量が低値(空腹時血糖値の増加を抑制)を示していました。

これにより、カイアポには高めの空腹時血糖値の上昇を抑える効果があることが明らかとなりました。

図1 空腹時血糖値の変化量推移

●カイアポが空腹時血糖値の上昇を抑えるメカニズム

カイアポに含まれる「白甘藷由来糖ペプチド」が高めの空腹時血糖値の上昇を抑えるメカニズムとして、以下の2つが明らかとなっています。

1つ目:肥満や慢性的な糖分の摂り過ぎなどが原因で低下してしまった

膵臓からのインスリン分泌量を高める働き

2つ目:同様の原因で低下してしまったインスリンそのものの働きを正常化する働き

肥満や慢性的な糖分の摂り過ぎが続くと…

図2 カイアポ(白甘藷由来糖ペプチド)が働く様子

