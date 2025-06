山万ユーカリが丘線・全国の鉄道7社とキャラクターコラボ！山万「RAIL CAST つなぐ鉄路」

山万は、全国の鉄道会社8社で、キャラクターを通じて地方鉄道の魅力や楽しさを全国に発信できるよう、下記の通り連携します。

山万「RAIL CAST つなぐ鉄路」

<開催期間>

・2025年7月1日〜2025年12月31日

・鉄印・グッズ発売開始日 2025年7月1日から(無くなり次第終了)

・取扱場所(ユーカリが丘駅窓口・公園駅窓口・オンラインショップ)

※価格は全て税込です

<連携する鉄道会社(本社所在地)>

・山万株式会社(東京都中央区日本橋小網町6番1号)

・アルピコ交通株式会社(長野県松本市井川城2丁目1番1号)

・伊賀鉄道株式会社(三重県伊賀市上野丸之内61番地の2)

・京福電気鉄道株式会社(京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3番地の20)

・神戸市交通局(兵庫県神戸市兵庫区御崎町1-2-1 御崎Uビル)

・北条鉄道株式会社(兵庫県加西市北条町北条28番地の2)

・井原鉄道株式会社(岡山県井原市東江原町695番地1)

・肥薩おれんじ鉄道株式会社(熊本県八代市萩原町1丁目1番1号)

<連携事業>

(1)各社記念デザイン鉄印の限定販売(500円/枚)。

また、記念鉄印を購入されたお客様には、特典として記念デザインポストカードがプレゼントされます。

(各社限定300枚無くなり次第終了、お一人様一枚)

※各社の販売窓口・対応時間については添付の「別紙(1)」を確認してください。

(サイズ: 縦13cm、横10cm 裏面無地)

▼【コラボ記念鉄印】

コラボ記念鉄印

▼【記念デザインポストカード】

記念デザインポストカード

(2)記念グッズ販売 (数量限定、無くなり次第終了)

1. つながるアクリルフィギュア 800円(全社発売)

(サイズ:組み立て前 縦9.5cm、横7cm)

▼【デザインイメージ:さくら】

デザインイメージ:さくら

▼【デザインイメージ:ゆかり】

デザインイメージ:ゆかり

2. キラ鉄ファイル 600円 5社販売

(山万株式会社、アルピコ交通株式会社、神戸市交通局、井原鉄道株式会社、肥薩おれんじ鉄道株式会社)

(サイズ:縦310mm、横220mm 裏面は共通デザイン)

▼【デザインイメージ:表面/裏面】

デザインイメージ表裏

3. グラフィックタオル 2,000円 1社販売

(井原鉄道株式会社)

(サイズ: 縦340mm、横800mm 裏面は共通デザイン)

※山万株式会社では販売いたしませんのでご注意ください。

(3)記念ヘッドマークの掲出

詳しい情報は各社のホームページ・SNS等で確認してください。

※山万株式会社では、公式X(旧Twitter)・Instagramにて発表しました。

▼【デザインイメージ、サイズ:直径540mm】

デザインイメージ、サイズ:直径540mm

