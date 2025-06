昨年グラビアデビューした、日韓ハーフの新星・土田優空(ゆあ)が、10日発売の雑誌「週刊SPA!」6月17日号(扶桑社)に登場。「グラビアン魂」のコーナーでグラビアを披露している。 2004 年、東京都生まれの土田さん。もっちり美肌と癒やし系のルックスが持ち味で、グラビアのほか、舞台出演など女優としても活躍中だ。 今号では。帽子&眼鏡集めの趣味、またその癒やし系ベビーフェイスを生かした撮影を実施して

