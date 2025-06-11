ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢µå±ãÁ°¤ËÅê¼êÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¡¡»Ø´ø´±¤¬¼¨º¶¡ÖÁ´¤¯¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ä¥é¥¤¥ÖBP¤Ç3²ó6K
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÏÃ¤·¤¿
¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥É¥ì¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡¦¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹ÀïÁ°¤Ë¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÅêµåÎý½¬¡Ö¥é¥¤¥ÖBP¡×¤ËÅÐÈÄ¡£2023Ç¯9·î¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¸å3ÅÙÌÜ¤Ç¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°ÁÛÄê¤Ç°ÂÂÇÀ1ËÜ¡¢6Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÉüµ¢»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µå±ãÁ°¤ÎÉüµ¢¤Ï¡ÖÁ´¤¯¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Îµå±ãÁ°¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤¯¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï¡¢¸À¤¨¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¼¥í¤è¤ê¤Ï¾å¤À¡£¥¼¥í¤è¤ê¤Ï¾å¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î2023Ç¯9·î¤Ë±¦Éª¤ò¼ê½Ñ¡£5·î25Æü¡ÊÆ±26Æü¡Ë¤Ë¤Ï¼ê½Ñ¸å½é¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐÈÄ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î3²ó¤Çµå¿ô¤Ï22µå¡¢29µå¡¢44µå¤ÈÁý¤¨¡¢½çÄ´¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£25Æü¡ÊÆ±26Æü¡Ë¤Ë»Ø´ø´±¤ÏÅê¼êÉüµ¢¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸å¤ÎÉüµ¢¤¬¡Ë¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë