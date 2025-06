ズーカラデルが、7月5日より放送開始の全国放送連続ドラマ『浅草ラスボスおばあちゃん』の主題歌に最新曲「大喝采」が決定したことを発表した。 東京・浅草を舞台に、梅沢富美男が型破りで自由奔放なおばあちゃん・日向松子(ひなたまつこ)を演じる7月5日より放送開始の土ドラ『浅草ラスボスおばあちゃん』。75歳で職を失った松子は、思い切って便利屋「ラスボスおばあちゃん」を始める。困っている人々の依頼に応え、時には破天荒な言動で周囲を驚かせつつも、相手に寄り添い、同じ目線で向き合っていく。失敗したり、空回りしたりしながらも、松子は体当たりでキュートにハートフルに問題を解決。また松子自身も、老後の孤独や人生の意味に向き合いながら少しずつ成長していく、人情味あふれる痛快リスタート物語。 「大喝采」は、ドラマのために書き下ろされた新曲で 80年代ブラックミュージックの影響を感じさせる軽快なサウンドが印象的な楽曲だという。誰もが持っている小さくて繊細な日々のストーリーに優しく寄り添ってくれる人生の応援歌のような歌詞は、時代の流れや人との関わりの中でつまずきながらも新しい価値観にアップデートしようと頑張る『浅草ラスボスおばあちゃん』の登場人物たちの生き方にも繋がっていて、聴いた後に心地よい爽快感が残る楽曲となっているとのこと。「大喝采」リリース情報は後日発表となるので、7月5日の『浅草ラスボスおばあちゃん』の初回放送とともに楽しみにお待ちいただきたい。 なおズーカラデルは、10月からは12カ所をまわる10周年記念全国ツアー<マイ・スイート・サブマリン・ツアー>が決定している。 ◆ ◆ ◆ ◾️ズーカラデル・吉田崇展 コメント『ラスボスおばあちゃん』の登場人物たち(と、ドラマを観る我々)には、それぞれ様々な事情があります。“人それぞれの事情”は外から見づらいので、どうしても無かったことにされがち。ですが、その事情の中にはどんな名作映画にも描かれていないような繊細な心の機微があると思っています。それぞれの小さいドラマに敬意を込めて曲をつくりました。この曲が画面から聴こえてくるのが今から楽しみです。 ◆ ◆ ◆ ◾️ドラマプロデューサー・鵜澤龍臣 コメント歌詞も曲調もまさに梅沢さん演じる主人公の松子そのもの。曲を聞いた瞬間、年老いて世間から『終わり』を突きつけられながらも、自分の気持ちに正直に寄り沿い、前へ前へと進化を続ける松子の姿が思い浮かびました。ドラマの終盤、エンドロールと共にこの曲が流れた時、テレビの前できっと大喝采が巻き起こると信じております。 ◆ ◆ ◆ ◾️ドラマ『浅草ラスボスおばあちゃん』 ・放送日時:2025年7月5日(土)〜9月13日(土)予定(全11話)毎週土曜日23時40分〜24時35分 東海テレビ・フジテレビ系全国ネット・出演:梅沢富美男 堀田茜 朝日奈央 堀井新太 阿部亮平 石川翔鈴 絃瀬聡一 長田光平 ・ 遊井亮子 / 研ナオコ / 浅丘ルリ子・主題歌:「大喝采」ズーカラデル(Colourful Records / Victor Entertainment) ■<「SPIRITUAL LOUNGE」 RESTART LIVE SERIES> 2025年7月10日(木)北海道・札幌SPIRITUAL LOUNGE出演:ズーカラデル・THE BOYS&GIRLS ■<ズーカラデル ワンマンライブ『Knockin’ On Hell’s Door 〜北の大地のトキメキGO!!GO!!〜』> 2025年7月12日(土)帯広MEGA STONE7月13日(日)旭川CASINO DRIVE ■<ズーカラデル 10周年記念全国ツアー『マイ・スイート・サブマリン・ツアー』> 2025年10月17日(金)宮城・仙台Rensa10月18日(土)新潟LOTS10月25日(土)愛知・名古屋DIAMOND HALL11月1日(土)北海道・札幌PENNY LANE2411月2日(日)北海道・札幌PENNY LANE2411月8日(土)福岡DRUM […]

