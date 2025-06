＜ハッピーセット＞6月13日（金）からは「はらぺこあおむし」が登場！水遊びのおもちゃ6種類

6月13日(金)からのハッピーセットは「はらぺこあおむし」と「クレヨンしんちゃん」です。ハッピーセット®「はらぺこあおむし」は、外遊びやお風呂にもぴったりのおもちゃが全6種類世界中で愛されている絵本「はらぺこあおむし」のおもちゃが登場します。カラフルでかわいらしい全6種類のラインナップ。「ちょうちょとあおむし ひまわりの水車」や「お花のジョウロ」など、水遊びにぴったりなおもちゃもあり、暑い季節のお外遊びやお風呂タイムにも大活躍! おうちでもお外でも、いろんなシーンで楽しめそうです。

【はらぺこあおむし りんごのシャボン玉】

【ちょうちょとあおむし ひまわりの水車】

【はらぺこあおむし ちいさな切りかぶのバケツ】

【はらぺこあおむし いちごのシャワーでかくれんぼ】

【はらぺこあおむし お花のジョウロ】

【ふとっちょあおむし はっぱのボート】

第1弾:6月13日(金)〜6月19日(木)りんご型のケースのふたを外してシャボン液を入れ、あおむしを引き出して輪っかに息をふきかけるとシャボン玉が次々と! 子どもも大人も楽しめるおもちゃです。※シャボン液はつきません。上から水を注ぐと、黄色い花の部分がくるくる回り、葉の部分がそれぞれ上下に動きます。水が下に流れ落ちていく様子は、まるで水車のよう!切りかぶの中に水を入れて、バケツとして遊ぶことができるので水遊びで大活躍! あおむしの取っ手は取り外し可能で、切りかぶの横と上に取り付けることができる仕様になっています。第2弾:6月20日(金)〜6月26日(木)おもちゃを水に入れると、いちごからおあむしがひょっこりと顔を出します。逆に水から引き上げると水が出てきて、あおむしはいちごの中に引っ込みます。シャワーのようにして遊ぶこともできますよ。楽しい仕かけをどうぞ楽しんで。あおむしのトレイに水を入れ、水の上に付属のお花を折って浮かべると、お花がだんだん開いてきます。紙のお花は、乾かして繰り返し遊べます。ふとっちょあおむしの輪投げのおもちゃ。あおむしを葉っぱの上に差し込むと、水に浮かべることができます。いちごとりんごのパーツを投げて、ふとっちょあおむしの顔に引っかけて遊びます。第3弾:6月27日(金)〜第1弾と第2弾で登場した6種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。※在庫状況によっては、過去に販売したおもちゃ等になることもあります。いちごやりんご、ひまわりなど、植物や昆虫の世界をモチーフにしたおもちゃは、自然への興味や想像力を引き出してくれる工夫がたくさん。「あおむし」が見え隠れしたりお花が開いたりする仕かけが付いているものもあり、観察力や発見の楽しさも味わえそうです。は、今回も楽しいおもちゃがいっぱいです。そちらもぜひチェックしてくださいね。【ハッピーセット「はらぺこあおむし」】■販売期間:2025年6月13日(金)〜約4週間(予定)■種類:おもちゃ全6種類※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。※画像はイメージです。※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。© 2025 Penguin Random House LLC. ERIC CARLE, THE VERY HUNGRY CATERPILLAR, THE WORLD OF ERIC CARLE logo, the Caterpillar logo and related designs, logos, and names are trademarks and/or registered trademarks of Penguin Random House LLC. All rights reserved. “The Very Hungry Caterpillar” is published by Penguin Random House LLC.編集・千永美