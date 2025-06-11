ÇµÌÚºä46°æ¾åÏÂ¡¢¡ÈÇº¤à»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡É38th¥·¥ó¥°¥ë¤Î³èÆ°´ü´Ö¤ò²óÁÛ¡Ö²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¡Ä¡×
6·î9Æü¡¢ÇµÌÚºä46¡¦°æ¾åÏÂ¤¬¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÇµÌÚºä46°æ¾åÏÂ¡¢¡ÈËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡É2Æü´Ö¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò²óÁÛ¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é½Ð¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°Æâ¤Ç¡¢ÀèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÇµÌÚºä46 13th YEAR BIRTHDAY LIVE¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿°æ¾å¤Ï¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢38ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Î¤³¤È¤â¾¯¤·¿¶¤êÊÖ¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬ÃæÀ¾¥¢¥ë¥Î¤È¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿38th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Í¡¼¥Ö¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ù¤Î³èÆ°´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡© ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡¢ ¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¡Ø³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ ¤³¤Î¥·¥ó¥°¥ë´ü´Ö¤Ï¤¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢ Á°¤Ë¤â¸å¤í¤Ë¤â¿Ê¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢ ¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«Çº¤à»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡ÖÀµÄ¾¡¢Åú¤¨¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤· »ä¤¬¤¹¤Ù¤»ö¤äµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö ¤É¤³¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ ¤Ç¤â ÇµÌÚºä46¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢ ¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ ¡Ø¹¥¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¶¯¤¯¤Æ¡¢Âç¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öº£½µËö¤Ë¤Ï39ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÁªÈ´È¯É½¤¬ÇµÌÚºä¹©»öÃæ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö²Æ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÇµÌÚºä¤Î²Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¾¡Á¡ª¡×¡Ö¤³¤Î²Æ¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ º£¤«¤é¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¡×¤È¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£