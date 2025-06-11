¶¶²¼Å°»á¡¡¼«¸ø¤ÎÁ´¹ñÌ±2¡Á4Ëü±ßµëÉÕ°Æ¤Ë¡Ö¹â³Û½êÆÀ¼Ô¤Ë¤â²¸·Ã¤¬¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤ó¤«¡ª¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê55¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤¬10Æü¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Î¤¿¤áµëÉÕ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇ¼ý¾å¿¶¤ìÊ¬¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢7·î½é½Ü¤ËÈ½ÌÀ¤¹¤ëÀÇ¼ýÁý¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸«¶Ë¤á¤ÆµëÉÕ³Û¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£À¯¸¢´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÙµëÊýË¡¤ÏÁ´¹ñÌ±°ìÎ§¤È¤·¡¢1¿ÍÅö¤¿¤ê2Ëü¡Á4Ëü±ß¤È¤¹¤ë°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤ÇÀ¤ÂÓ½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤ÆÇÛÊ¬¤¹¤ë°Æ¤â¤¢¤ë¡£¼«¸ø¤ÎÀ¯Ä´²ñÄ¹´Ö¤Ç¶ñÂÎ²½¤òµÞ¤®¡¢²Æ¤Î»²±¡Áª¸øÌó¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¼«Ì±¤¬µëÉÕÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ÇÍ¿ÌîÅÞ¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤ÉÌîÅÞ³ÆÅÞ¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤äÇÑ»ß¤òÃì¤Ë¿ø¤¨¡¢»²±¡Áª¤Ç¼çÍ×ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÁªµóÁ°¤ÎµëÉÕÊý¿ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Ï¡Ö¤Ð¤é¤Þ¤¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¡£
¡¡¼«¸ø¤Ï¡¢µëÉÕ¤Îºâ¸»¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë25Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï½©¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñÄó½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¼«¸ø¤Ï4·î¡¢ÄÉ²Ã·ÐºÑÂÐºö¤Î°ì´Ä¤ÇÁ´¹ñÌ±¤òÂÐ¾Ý¤Ë°ìÎ§¸½¶âµëÉÕ¤¹¤ë°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢ÊóÆ»³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¸·¤·¤¤É¾²Á¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÃÇÇ°¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡ÖÍ¿ÅÞ¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤·¤ÎµëÉÕ¤ò¸¡Æ¤¡¡°ìÎ§¿ôËü±ß¡¢»²±¡Áª¤Î¶¦ÄÌ¸øÌó¤Ë¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ0°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â³Û½êÆÀ¼Ô¤Ë¤â²¸·Ã¤¬¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤ó¤«¡ª¤É¤Ê¤¤¤ä¤Í¤ó¤Ã¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£