ºæ²í¿Í¤¬¡Ö£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡×Â³ÊÔ¤òÀ¸È¯É½¡¡°ìºîÌÜ¤ÎÉúÀþ²ó¼ý¤Û¤Î¤á¤«¤¹¡Ö¤¢¤¡¡Á¤À¤«¤é¡ª¡×
¡¡£±£±ÆüÄ«¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¤Ç¡¢°ìºòÇ¯¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡×¤ÎÂ³ÊÔÊüÁ÷¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼ç±é¤Îºæ²í¿Í¤¬À¸½Ð±é¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÂ³ÊÔ¡¢·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤¯¤¹¶Ì¤¬³ä¤ì¤Æ¿â¤ìËë¤¬²¼¤ê¤¿¸å¡¢ºæ¤¬Àë¸À¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¤ÏÍèÇ¯¡¢Á°²ó¤ÈÆ±¤¸ÆüÍË·à¾ìÏÈ¤Ç¡£ºæ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÁ´Á³¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Â³ÊÔ¤ÏÁ°ºîÅö»þ¤«¤é¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤é¡¢Ææ¤¬·ë¹½¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬¼¡¤Í¤§¡¢¡Ø¤¢¤¡¡Á¤À¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³ÊÔ¤Ç¤ÎàÉúÀþ²ó¼ýá¤â¤Û¤Î¤á¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤äÄ¹´ü³¤³°¥í¥±¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ±ºî¡£Êª¸ì¤Ïºæ±é¤¸¤ë¾¦¼Ò°÷¡¦ÇµÌÚ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼«±ÒÂâ¡ÖÊÌÈÉ¡×¤Î°ÅÌö¤ä¤½¤ì¤òÄÉ¤¦¸ø°Â·Ù»¡¤Ê¤É¤¬Êª¸ì¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£Âçºî¤Ê¤¬¤é»öÁ°¤ÎÀëÅÁ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢Ææ¤á¤¤¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥¿¡¼¥È¡£»ëÄ°Î¨¤Ï½é²ó¤È£²²óÌÜ¤Ï£±£±¡óÂæ¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª²ó¤Ï£±£¹¡¦£¶¡ó¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»£±Æ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡£ÆâÍÆ¤Ï¡Ö²¿¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸À¤¨¤Ð¸À¤¦¤Û¤É¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡£Á°²ó¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡×¡£ÇµÌÚ¤Ë¤ÏÊÌ¿Í³Ê¤Î¡Ö£Æ¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¡Öº£²ó¤Ï£Æ¤¬³ä¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤³¤È¤ÏÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ëºæ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»õÀÚ¤ì¤¬°¤¯¤Æ¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤éÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£