１０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６４．９８ドル（－０．３１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４３．４ドル（－１１．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６５４．２セント（－１４．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３４．５０セント（－７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３８．７５セント（＋５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５７．７５セント（＋１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９９．３４（－２．１７）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６４．９８ドル（－０．３１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４３．４ドル（－１１．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６５４．２セント（－１４．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３４．５０セント（－７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３８．７５セント（＋５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５７．７５セント（＋１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９９．３４（－２．１７）
出所：MINKABU PRESS