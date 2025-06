「silver bullet」の意味は？有名な高校生探偵もそう呼ばれているけど…？【1分英会話】

果たして、正解は?

正解は「特効薬」でした!

「silver bullet」は、対処が厄介な対象を、たった一撃で解決することです。

もともと「silver bullet」とは、銀で作られた弾丸で、西洋の信仰において狼男や吸血鬼などを撃退できたとされていたことから、現在の意味になったそう。※諸説あり

漫画「名探偵コナン」の工藤新一も、「黒ずくめの組織」に対する「特効薬」ということですね。

「There is no silver bullet for this problem.」

(この問題に特効薬なんてない)

あなたはわかりましたか?

