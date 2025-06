Samsungが次期フォルダブルスマホに上位版「Galaxy Z Fold7 Ultra」を投入か!?

中国の国家認証認可監督管理委員会(CNCA)の委託を受けて認証や審査登録を実施する機関である中国質量認証中心(China Quality Certification Centre:CQC)では2025年6月5日(木 )付けでSamsung Electronics(以下、Samsung)の未発表な5G対応スマートフォン(スマホ)「SM-F9680」が中国強制製品認証(China Compulsory Certification:CCC)を通過していることが公開されています。認証番号は「2025011606783482」。

Meet the next chapter of Ultra. #GalaxyAIhttps://t.co/FE2C68RZNB — Samsung Mobile (@SamsungMobile) June 3, 2025

Thin, light and built to last: The new era of the Galaxy Z Series. #GalaxyAIhttps://t.co/7xS7hNuPHp — Samsung Mobile (@SamsungMobile) June 9, 2025

認証はSamsungの中国法人である三星(中国)投资が申請しており、生産はSamsungが行い、最大25Wの急速充電に対応していることが示されています。SM-F9680は現時点では未発表なので詳細は不明ですが、型番規則から横開き型フォルダブルスマホの次機種であることが予想され、既存機種「Galaxy Z Fold6」の後継機種「Galaxy Z Fold7」(仮称)が型番「SM-F966*」となると見られているため、型番「SM-F968*」はその上位版になるのではないかと推測されます。またSamsungは4日(現地時間)、ティザー画像を含む「Meet the Next Chapter of Ultra(Ultra、新章スタート)」というプレスリリースを行なっており、ティザー画像が横開き型のフォルダブルスマホを映しているのに加えて「The Ultra experience is ready to unfold(折りたたみでUltraの体験をする準備が整いました)」と説明していることから次期フォルダブルスマホに「Ultra」モデルが存在することを示唆しています。そのため、これらのことを併せると、Galaxy Z Fold7の上位版として「Galaxy Z Fold7 Ultra」(仮称)が投入される可能性が出てきており、既存の「Galaxy S25 Ultra」などの「Ultra」モデルを鑑みると、より高性能かつSペンを内蔵できるようになるなどの違いがあるのではないかと期待されます。なお、Samsungでは今年7月にも次期フォルダブルスマホを発表すると見られており、すでに現地時間の6月10日(火)にも「Thin, Light and Built to Last: The New Era of the Galaxy Z Series(薄く、軽く、長持ち設計:Galaxy Zシリーズの新時代)」というプレスリリースを出しています。スマホはすでに長い期間に渡って性能や利便性、使いやすさを高く評価されてきましたが、それと同時にさらなる汎用性と携帯性を兼ね備えたモバイル端末への期待も高まっており、Samsungはそうした中で究極のモバイル体験を提供するために常に利用者のニーズを追求し、進化するニーズに応えるという揺るぎないコミットメントがモバイル体験の常識を覆す革新的なフォームファクターの開発と継続的な改良の原動力となっているということです。また2019年に発表した初代フォルダブルスマホ「Galaxy Fold」はスマホの携帯性とタブレットの広範な生産性を組み合わせた全く新しいフォームファクターで、スマホのあり方に関する従来の概念を覆し、折りたたみ型のスマホは大画面と真の携帯性という一見相反する2つの要求を調和させる大胆なビジョンを掲げ、Samsungは着想を得るために他業界からインスピレーションを得て耐久性のあるヒンジを設計し、ディスプレイが折りたたむことができることを証明しました。一方、スマホはポケットに入れて持ち歩き、取り出して片手で操作し、どこに行くにも持ち歩けて寄り添うパートナーであるため、より持ち運びやすく、より使いやすい機種を求めるのは当然のことで、そのためにSamsungのエンジニアとデザイナーはGalaxy Zシリーズの各世代を前世代よりも薄く、軽く、耐久性のあるものへと改良してきました。そして今年、この旅は新たなステージに到達し、次のGalaxy Zシリーズはこれまでで最も薄く、最も軽く、最も先進的なフォルダブルスマホとなるということです。

記事執筆:memn0ck

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・Meet the Next Chapter of Ultra - Samsung Mobile Press・Thin, Light and Built to Last: The New Era of the Galaxy Z Series - Samsung Mobile Press・CQC信息查询平台・Samsung Japan 公式 | Samsung Galaxy(サムスンギャラクシー)