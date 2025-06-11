１１日の主なマーケットイベント １１日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・国内企業物価指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・消費者物価指数

※米・１０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：ギグワークス<2375>，テンポスＨＤ<2751>，サトウ食品<2923>，ｇｕｍｉ<3903>，イムラ<3955>，神島化<4026>，モイ<5031>，エニーカラー<5032>，プラスゼロ<5132>，リッジアイ<5572>，サムコ<6387>，アイモバイル<6535>，ベストワン<6577>，ハウテレビ<7064>，Ｃａｓａ<7196>，あさくま<7678>，ＧＥＮＤＡ<9166>，シーイーシー<9692>



出所：MINKABU PRESS