フジテレビ系音楽特番『2025 FNS歌謡祭 夏』(7月2日18:30〜)の出演アーティスト第2弾が発表された。司会の相葉雅紀デビューシングル「Tippy Toes」が日本人アーティスト初の「Hot Trending Songs Powered by Twitter」1位にランクイン、Billboard誌でガールズグループ史上初の表紙になるなど、数々の快挙を成し遂げるXGが満を持して『FNS歌謡祭』のステージに初登場。今年5月に発売された最新アルバムがグループ初のミリオンセラーを突破、8月には米・シカゴで開催されるフェスティバル“ロラパルーザ・シカゴ”への出演を控え、今ノリに乗っている韓国発6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORも初出演する。

向井理が主演を務めたドラマ『パリピ孔明』、現在公開中の映画『パリピ孔明 THE MOVIE』で、ヒロイン・月見英子を演じた上白石萌歌、シンガー・shin役で出演した水曜日のカンパネラの詩羽、そしてドラマの劇中歌で上白石扮するEIKO(月見英子)が歌う「DREAMER」を作詞作曲した幾田りらがコラボし、EIKO&shin feat.幾田りら from 『パリピ孔明 THE MOVIE』として担当したエンディングテーマ「Sing along!!!」を、3人そろってテレビで初披露する。幾田はソロとしても登場し、話題の新曲「恋風」をテレビ初披露する。今年20周年を迎えるAKB48が、誰もが一緒に歌って踊れる歴代ヒット曲を凝縮した『FNS歌謡祭』スペシャルメドレーをスタジオで生披露。昨年発売した『はいよろこんで』が大ヒットし、『2024 FNS歌謡祭 第1夜』ではサンリオの仲間たちとのコラボステージを披露したこっちのけんとが、同じ“けんと”である中島健人と初コラボ。中島は昨年からソロ活動を開始し、現在フジテレビ系で放送中のアニメ『謎解きはディナーのあとで』の主題歌を担当している。さらに、2000年にデビューして今年25周年を迎える氷川きよしと倖田來未、同期2人がコラボ。2人がリスペクトする中森明菜の「TATOO」を披露する。○■出演アーティストINIアイナ・ジ・エンド★幾田りら★EIKO & shin feat.幾田りら from 『パリピ孔明 THE MOVIE』★AKB48★XGELAIZA(池田エライザ)★&TEAMCLASS SEVEN★倖田來未郷ひろみ★こっちのけんとGENERATIONStimeleszDA PUMPTravis Japan中島健人なにわ男子Number_iNEWSHANA氷川きよし★日向坂46FANTASTICS★BOYNEXTDOORME:I三浦大知★LE SSERAFIM★…今回の追加発表アーティスト(C)フジテレビ