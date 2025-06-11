【球宴第15回中間発表】45万票突破の阪神・森下翔太より1日の投票数が多い選手現る 全体の投票数は2000万超える
日本野球機構(NPB)は10日、7月23日、24日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第15回中間発表を行いました。
ファン投票が開始されて26日目で有効投票数が2000万票を突破。
第1回の中間発表から全体の1位の投票数を維持しているセ・リーグの外野手部門の森下翔太選手。今回も19,392票伸ばし、45万票超えでトップとなっています。
しかし、この森下選手よりも1日での投票数が多かったのが2塁手部門のDeNA・牧秀悟選手です。前日より19,806票伸ばしていました。
22日まで投票可能となっており、7月1日にファン投票の最終結果が発表されます。
▽以下、各部門の上位選手(6月10日時点)
【先発投手】
1位 村上頌樹(阪神)168,335票
2位 山崎伊織(巨人)145,192票
3位 才木浩人(阪神)103,706票
【中継投手】
1位 大勢(巨人)250,860票
2位 石井大智(阪神)174,758票
3位 清水達也(中日)153,039票
【抑え投手】
1位 松山晋也(中日)246,164票
2位 R.マルティネス(巨人)226,114票
3位 岩崎優(阪神)161,465票
【捕手】
1位 甲斐拓也(巨人)279,130票
2位 坂本誠志郎(阪神)161,226票
3位 山本祐大(DeNA)105,237票
【一塁手】
1位 大山悠輔(阪神)304,784票
2位 T.オースティン(DeNA)166,879票
3位 岡本和真(巨人)107,929票
【二塁手】
1位 牧秀悟(DeNA)289,551票
2位 中野拓夢(阪神)244,301票
3位 吉川尚輝(巨人)133,066票
【三塁手】
1位 佐藤輝明(阪神)416,025票
2位 茂木栄五郎(ヤクルト)113,575票
3位 小園海斗(広島)98,038票
【遊撃手】
1位 矢野雅哉(広島)226,830票
2位 木浪聖也(阪神)193,426票
3位 村松開人(中日)87,052票
1位 森下翔太(阪神)457,051票
2位 近本光司(阪神)360,521票
3位 上林誠知(中日)225,744票
4位 岡林勇希(中日)203,304票
5位 前川右京(阪神)142,389票