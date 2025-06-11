¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¡È¿¿¿ñ¡É¤Ï¥«¥á¥é¥ïー¥¯¡¡¥ï¥ó¥·ー¥ó¡¦Ä¹²ó¤·¤ÎÉ½¸½¤òÆÉ¤à
¡¡2012Ç¯¤Î¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢2014Ç¯¤Î¡ØÂ³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¤³¤Î½ÕÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£µÈÌîÀéÌÀ¡Ê¾®Àôº£Æü»Ò¡Ë¤ÈÄ¹ÁÒÏÂÊ¿¡ÊÃæ°æµ®°ì¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡È¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¡õ¥Ûー¥à¥³¥á¥Ç¥£¡É¤ÎËÜºî¡¢ÌòÊÁ¤Ï¤Û¤Ü¼ÂÇ¯Îð¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥¹¥È¤¬ºÆ·ë½¸¤·¡¢Á°ºî¤«¤é11Ç¯¸å¤ÎÆü¡¹¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í¡§¾®Àôº£Æü»Ò¤Ï¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â»ä¤¿¤Á¤ËÎÏ¤ò¤¯¤ì¤ë¡¡µ©Âå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡ÈÏ·¤¤¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë°ÕµÁ
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤Î°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡È²¿¤«µ¯¤¤½¤¦¤Ç²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡É¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤Ë²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤¡£Á°ºî¤«¤é11Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÀéÌÀ¤ÈÏÂÊ¿¤Î´Ø·¸¤Ë²¿¤é¿ÊÅ¸¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤Þ¤ë¤ÇÈà¤é¤ÎÎÙ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÁ´°÷¤¬¸½¼ÂÌ£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡Âè2ÏÃ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î1¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤è¡¢°¦¤ª¤·¤¤¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤¬»ä¤Î¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÀéÌÀ¤¬¸À¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ËµÓËÜ¤Î²¬ÅÄØªÏÂ¤¬¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ËÂ÷¤·¤¿»×¤¤¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿ËèÏÃ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Ä«¤Î¥«¥Õ¥§¡¦¥Ê¥¬¥¯¥é¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÀéÌÀ¤ÈÏÂÊ¿¤ÎÀåÀï¤¬¤¢¤ë¡£º£ºî¤âÂè1ÏÃ¤«¤é¤¤¤¤´¶¤¸¤ËàôËö¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ã¤«¤«¤ê¹ç¤¤¡¢¡Ö¤½¤¦¡¢¤³¤ì¤³¤ì¡ª¡×¤È´®Ç½¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤Ï³Ý¤±¹ç¤¤¤ÎÌ¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ï¥ó¥·ー¥ó¡¦¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¶ÛÇ÷´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¥«¥Õ¥§¡¦¥Ê¥¬¥¯¥é¤Ï¼ÂºÝ¤Ë³ùÁÒ¤Ë¤¢¤ë¸ÅÌ±²È¥«¥Õ¥§¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Õ¥§¥¹¥Úー¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¡¢Äí¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿¤«¤Ê¤êÂç³Ý¤«¤ê¤Ê¥»¥Ã¥È¡£¤½¤Î¥á¥¤¥ó¥Æー¥Ö¥ë¤ËÏÂÊ¿¡¢¿¿Ê¿¡Êºä¸ý·ûÆó¡Ë¡¢ËüÍý»Ò¡ÊÆâÅÄÍµª¡Ë¡¢¤¨¤ê¤Ê¡ÊÇòËÜºÌºÚ¡Ë¤¬Â·¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤ºÀéÌÀ¤¬¡¢ÃÙ¤ì¤ÆÅµ»Ò¡ÊÈÓÅçÄ¾»Ò¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤ÆÀéÌÀ¤ÈÏÂÊ¿¤ÎÃú¡¹È¯»ß¤Î¸À¤¤¹ç¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤ª¤è¤½8Ê¬ÄøÅÙ¡¢¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤ë¡£¥«¥á¥é¤ÏÊ£¿ôÂæ¤¢¤ê¡¢ÏÃ¼Ô¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥«¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Î¡¢±éµ»¼«ÂÎ¤Ï¤½¤Î¥·ー¥ó¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡¢¥«¥á¥é¤Ï°ìÅÙ¤â»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤â¤·Ã¯¤«¤¬NG¤ò½Ð¤·¤¿¤é¤â¤¦°ì²óºÇ½é¤«¤é¡£Ä¹ÁÒ²È¤Î¥·ー¥ó¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢»£¤êÄ¾¤·¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£Á´°÷¤ÎÆ°¤¤È¥»¥ê¥Õ¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î´Ö¹ç¤¤¤¬Á´¤Æ¡£Ä¹²ó¤·¤Ë¤è¤ë¶ÛÄ¥´¶¤È¾ì¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤êÊý¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÉñÂæ¤ËÄÌ¤¸¤ë¡£±é¼Ô¤ÎÎÏÎÌ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Ãæ°æµ®°ì¤Ï4·î14ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¼èºà¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ï¥ó¥·ー¥ó¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Ç»£¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë¹½¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤È³Ð¸ç¤ÇÎ×¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë³Ð¸ç¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¹¤´¤¯É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Ä¹²ó¤·¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥·ー¥ó¤¬³ä¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥ê¥¢¥ë¤Î»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëË×Æþ´¶¤ÏÁêÅöÂç¤¤¤¡£¤Þ¤ë¤Ç°ì½ï¤Ë¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÄÈ¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÃ¤ÎÍî¤ÁÃå¤Àè¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Âè9ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÏÂÊ¿¤¬¥Ê¥¬¥¯¥é¤Ë³§¤ò½¸¤á¡¢¤¿¤³¾Æ¤¥Ñー¥Æ¥£¤ò¤¹¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ºÏÂÊ¿¤ÈÀéÌÀ¤Ë¤è¤ë¡¢¥Õ¥ê¥Þ¤ÇÇã¤Ã¤¿¥¨¥×¥í¥ó¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¤½¤·¤ÆÏÂÊ¿¤¬³ùÁÒ»ÔÄ¹¤ÎÎ©¸õÊä¤Î°ÍÍê¤òÃÇ¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¡£¤½¤¦¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡È²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤¡É¡£¡Ö¤³¤³¡ÊÄ¹ÁÒ²È¤ÈÀéÌÀ¤Î¤¤¤ëÆü¾ï¡Ë¤¬¥ª¥ì¤ÎÌ´¡×¡Ö¼«Ê¬¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤òµ¯¤³¤·¤Æº£¤Î¹¬¤»¤ò²õ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ëÏÂÊ¿¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¡¢¼Â¤Ë12Ê¬¶¯¡£
¡¡¥Ê¥¬¥¯¥é¤Ç¤Î¾ìÌÌ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÀéÌÀ¤ÈÏÂÊ¿¤¬2¿Í¤Î¥·ー¥ó¡¢Âç¿Í½÷»Ò²ñ¤Î¥·ー¥ó¤Ê¤É¤Ç¤â¥ï¥ó¥·ー¥ó¡¦Ä¹²ó¤·¤¬Â¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1»þ´Ö¥É¥é¥Þ¤Î¥·ー¥ó¿ô¤Ï50～60¥·ー¥ó¤¬°ìÈÌÅª¡£Îã¤¨¤Ð¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬1ÏÃÊ¿¶Ñ44¥·ー¥ó¡¢¡Ø¥¨¥ë¥Ô¥¹-´õË¾¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºÒ¤¤-¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤À¤ÈÊ¿¶Ñ57¥·ー¥ó¡¢¡ØMIU404¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ95¥·ー¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ê¢¨1¡Ë¡£¤È¤³¤í¤¬ËÜºî¤Î¾ì¹ç¡¢Âè2ÏÃ¤¬37¥·ー¥ó¡¢Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï28¥·ー¥ó¤ÈÁêÅö¾¯¤Ê¤¯¡¢¥ï¥ó¥·ー¥ó¡¦Ä¹²ó¤·¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¶õµ¤´¶¤¬ºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¡¡Îã¤¨¤ÐÂè2ÏÃ¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Á°¤ËÀéÌÀ¤ÈÏÂÊ¿¤Î2¿Í°û¤ß¤Î¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÀéÌÀ¤Ï¡ÈÅÜ¤ê¡É¤¬¡¢ÏÂÊ¿¤Ï¡Èº¤¤ê¡É¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤À¤Ê¤É¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ê¹ç¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥·ー¥ó¤Ï7Ê¬¤ËÅÏ¤ë¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Âè3ÏÃ¤Ï¤³¤Î2¿Í°û¤ß¤ÎÂ³¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¡ÈÏÂÊ¿¾¯Ç¯¥¨¥íËÜ¹æµã»ö·ï¡É¤ÎÅ¿Ëö¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤âÆ±¤¸¤¯7Ê¬¤Û¤É¡£
¡¡Ã»¤¤¥»¥ê¥Õ¤È¥«¥Ã¥È¤òÂ¿ÍÑ¤·¡¢¸«Ë°¤¤Ê¤¤¤è¤¦ÊÑ²½¤ä¥Æ¥ó¥Ý´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ーー¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢µï¼ò²°¤Ç¤Î¤¿¤À¤¿¤À²º¤ä¤«¤Ê¸ì¤é¤¤¤Ë¤³¤ì¤Û¤É¤Î¼Ü¤ò³ä¤¯¤³¤È¤òÀ§¤È¤¹¤ë¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬2012Ç¯¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¤Î¡È¿¿¿ñ¡É¤È´¶¤¸¤ë¡£
¡¡·î´©¡Ø¥É¥é¥Þ¡Ù6·î¹æ¤Ë²¬ÅÄ¤Ï¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤êÁö¤é¤Ê¤¤¡£´ðËÜÊâ¤¯¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹¾¥ÎÅÅ¤è¤êÁá¤¤¾è¤êÊª¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥ê¥º¥à¤äÀ¤³¦¤òºî¤ë¡£¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸ì¤ë¸ÀÍÕ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¿ÍÀ¸¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¯¤í¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌò¤ò°¦¤é¤·¤¤¿Í¤È¤·¤ÆÉÁ¤³¤¦¡£¤É¤ó¤Ê¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤âÌÌÇò¤¤¤Î¤À¤«¤é¡Ù¡£º£²ó¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢µÜËÜÍý¹¾»ÒD¤È¤Î½é´ü¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç½Ð¤¿¸ÀÍÕ¤Î¥á¥â¤Ç¤¹¡×
¡¡Âè7ÏÃ¤Ç¡ÖÊª¸ì¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Ï²ñ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ä¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¿ÍÀ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¥Áー¥àµÈÌî¤Î»°°æ¡Êµ×ÊÝÅÄËá´õ¡Ë¡¢ÈÓÅÄ¡Ê¹»³»ìÍÕ¡Ë¤¬ÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë²¬ÅÄ¤Î¸ÀÍÕ¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¡£ÉáÃÊ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î»Å»ö¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦À¸¤Êý¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥ï¥ó¥·ー¥ó¡¦Ä¹²ó¤·¤À¤«¤é¤³¤½½Ð¤»¤ë¡¢¡Èº£¤³¤³¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¼Â´¶¡£ÃúÇ«¤Ë»þ´Ö¤òËÂ¤°¤«¤é¤³¤½¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â¤¸¤ó¤ï¤ê¤È³Î¤«¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£²¿¤¬µ¯¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢³Î¤«¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢´¶¾ð¤¬Æ°¤¯¡£¤½¤ì¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤ÆËèÆü¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï°¦¤ª¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
»²¾È¢¨1. ³Æ¥·¥Ê¥ê¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ò»²¾È¤·¤Æ»»½Ð¢¨2. ·î´©¡Ø¥É¥é¥Þ¡Ù6·î¹æ¡Ê¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù1～3ÏÃ·ÇºÜ¡Ë¤ò»²¾È
¡ÊÊ¸¡áÀ±ÌîÍª¼Â¡Ë