½ÀÆ»¡¦¥¦¥ë¥Õ¡¡³ÊÆ®²ÈÅ¾¸þ¤Î²ÄÇ½À¤â¡¡°úÂà²ñ¸«¡Ö²ù¤¤¤Ê¤·¡×¡¡»ØÆ³¼Ô¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Ê¤¤¡×
¡¡½ÀÆ»ÃË»Ò100¥¥íµéÅìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¡Ê29¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë½êÂ°Àè¤Î¥Ñ¡¼¥¯24ËÜ¼Ò¤Ç°úÂà²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£¸½ÌòºÇ¸å¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÎÂÐ¹³Âç²ñ¤ò8Æü¤Ë½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡ÖÁö¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£Á´¤Æ¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡£²ù¤¤¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£½ÀÆ»¤Ï¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È23Ç¯´Ö¤Î½ÀÆ»¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¸å¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ð±é¤·¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÉ½¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¡Ö¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÁ´¤Æ¤¬ÁªÂò»è¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÉý¹¤¤³èÆ°¤ò¼¨º¶¡£¥×¥í¥ì¥¹¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ê¤É³ÊÆ®²ÈÅ¾¸þ¤Î²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡ÖÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê13¡Á20Æü¡¢¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡Ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¹¤ë¾ì¤òÀß¤±¤ë¡×¤È¸åÆü³«¤«¤ì¤ë²ñ¸«¤Ë´üÂÔ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¡¡»ØÆ³¼Ô¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ®¤¯¤Ê¤ë´¶¾ð¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤À¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö½ÀÆ»¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¤º¤Ã¤È¤¢¤ë¡£½ÀÆ»¶µ¼¼¤È¤«´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶¥µ»¤Ø¤Î°¦Ãå¤â¼¨¤·¤¿¡£¼¡¤Ï¤É¤ó¤ÊÆ»¤òÊâ¤à¤Î¤«¡¢¡È¥¦¥ë¥ÕÂè2¾Ï¡É¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡¡¡ÊÁ°Àî¡¡¿¸ºî¡Ë