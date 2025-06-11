Official髭男dism「Subtitle」（権利元：ポニーキャニオン／2022年10月12日配信開始）

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　Official髭男dism「Subtitle」が、6月11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数235万3703回を記録。

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　累積再生数は8億110万8848回となり、「オリコンストリーミングランキング」において「Pretender」に続く、自身通算2作目の累積再生数8億回突破となった。

「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート

＜クレジット：オリコン調べ（2025年6月16日付：集計期間：2025年6月2日〜8日）＞