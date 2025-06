その昔、西川貴教はT.M.Revolutionとして活動を始める時、「ソロなのにユニット?どういうこと?」と、その形態の斬新さに周りの理解が追いついていなかったという。更に遡れば、B’zが世に登場したときも「バンドで活動しているのに、なんでふたりしかいないの?ドラマーは?ベースは?」と、彼らのあり方を飲み込めない固定観念が世にはびこっていた。 そして時は2025年。インディペンデントのスタイルでアーティスト活動するミュージシャンの発想に制限はなく、既成概念にとらわれない自由な活動がアーティストの才能を後押ししている。そんな最も最尖端であり、時代を切り開いていくであろうアーティストたちの等身大を紹介していこう。いつものように、ナビゲーターはTuneCore Japanの堀巧馬と野邊拓実、進行役の烏丸哲也(BARKS)である。 ◆ ◆ ◆ 堀巧馬(TuneCore Japan):今回は、皆さんにご紹介したいアーティストがいるんですが、mimiqというアーティストなんですけど、プロフィールには「普通に生きてるフリしてる」と書かれていまして、曲名は「mimic」なんです。mimiqじゃなくてmimicです。 野邊拓実(TuneCore Japan):どういう意味なんでしょうね。聴いてみましょう。 ──歌詞に「全部君のせい」というワードが出てきますが、「全部君のせい」という楽曲もあるみたいですね。 堀巧馬(TuneCore Japan):ふたり組で、第1ジャンルはJ-POPと書かれているんですけど、ヒップホップの要素もありますよね。今どきの感じで。 ──メンバーのja5per(ジャスパー)さんは「作詞者, 作曲者, プロデューサー, ボーカル, ラップ」、jinxさんは「作詞者, ラップ」と役割が書かれているんですが、役割が被っていますよね。コライトによる相乗効果を得ているのか、良きライバルで刺激し合う相手なのか、被っていることを強みと捉えているんでしょうか。どんな関係性のおふたりなんでしょう。 堀巧馬(TuneCore Japan):多分ふたりで作っているんですね。作詞も作曲もふたりなので。ただ、ja5perさんは「mimiqというクルーで歌います」と言っているんですよ。 ──なるほど、ja5perとjinxによるユニットというより、mimiqというクルーの一員がこのふたりなんですね。 堀巧馬(TuneCore Japan):多分それがコンセプトになっているんでしょうね。2024年から活動を開始してるみたいで4曲発表されています。 ──「洗濯回さなきゃ」という曲では、feat. ja5per & jinxというクレジットがまた謎を呼ぶんですが。 堀巧馬(TuneCore Japan):MAISONdes(メゾン・デ)みたいに、あるコンセプトの元に始まった音楽プロジェクトみたいなものなんじゃないですかね。メインアーティストとしてmimiqというプロジェクト名を置いていて、実際は人として存在しているわけではないので、この曲で歌ってるのはフィーチャリングの人たちっていう意味合いなんじゃないですかね。 野邊拓実(TuneCore Japan):mimiqというクルーにはja5perさんとjinxさんがいつつ、その上でラッパーとしてのja5perが参加しているみたいな、クルーとプレイヤーとしての自分を分けて考えているんじゃないかな。 ──なるほど、そういうことか。 野邊拓実(TuneCore Japan):mimiqをプロデュースして形に持っていくプロジェクトマネージャーとしてのja5perさんがいつつ、プレイヤーとして実際に手を動かして参加するja5perもいる。だから、ja5perさんがja5perさんに指示出しをして曲ができているみたいな構図なのかな。 ──なるほど。西川貴教がT.M.Revolutionに指示を出す構図と同じですね。 野邊拓実(TuneCore Japan):活動形態というか、チーム編成みたいなもののあり方って本当に多様になってきているし、いろんな人がいろんな解釈をしていて、バンドみたいに「パーマメントメンバーがちゃんといるのが正しいってわけでもないよね」って思い始めてる人たちがたくさんいますよね。Vol.013で紹介したHUGEN(フゲン)なんかは、バンドとは言わないで、TPさんを主体とするプロジェクトでプロジェクトメンバーとして他の3名がいるみたいな言い方をしているんですよね。「バンドメンバーと何が違うのか」も人によってそれぞれで、音楽を作る仲間の捉え方が色々変わってきているなと思います。 堀巧馬(TuneCore Japan):こういうプロジェクト形態のものって「アウトプットが優先される」のじゃないかなと思います。要はコンセプトだったり大事にしたいメッセージが中心にあるから、それさえ守れれば、それを表現できる人員っていうのは二の次という。逆に、メンバーとかバンドとかチームって、その固定のメンバーの中で何が生まれるか、その化学反応に価値や意味があるから、結果が後から着いてくる。コンセプトが逆ですよね。 野邊拓実(TuneCore Japan):アウトプットから決めるのか、インプットリソースから決めるのか。 堀巧馬(TuneCore Japan):mimiqもまさにプロフィールに書いてある通り「偽ってる自分」というのがコンセプト・中心にあるんですよね。で、それを表現する方法であれば何をやってもいいというスタンスな気がする。曲によってはフィーチャリングという形でどんどん新しいメンバーが入る可能性もあるんじゃないかな、と。個人的にはすごく好きですね。 野邊拓実(TuneCore Japan):新しいというか、固定観念にとらわれてない。現代っぽいなって感じですね。 堀巧馬(TuneCore Japan):アウトプット主義というか、めっちゃクリエイティブにこだわりがあるんだろうなって思います。 ──アートはカウンターカルチャーの鏡みたいなところもありますから、固定観念の外側から生まれるものと出くわすのは刺激的ですね。 野邊拓実(TuneCore Japan):mimiqは、12か月連続リリースすると公言していて、先の「mimic」はその第2弾とのことですから、攻めていますよね。 堀巧馬(TuneCore Japan):それにしても12ヶ月連続ってけっこう大変ですよね(笑)。 野邊拓実(TuneCore Japan):仲違いとかしちゃったらどうすんだろうみたいなこと考えちゃう(笑)。 ──それでもmimiqというアウトプットのクルーは存在し続けるのでしょうね。 野邊拓実(TuneCore […]

