【PS Store「DAYS OF PLAY」】 開催期間:6月11日まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation Storeにてセール「DAYS OF PLAY」を開催している。期間は6月11日まで。

セールでは、HD-2D版となる「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」や、シリーズ屈指の人気キャラクター真島吾朗を主人公とし「龍が如く8」の後を描いたアクションアドベンチャー「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」、星々を巡る大冒険を繰り広げるアクションゲーム「アストロボット」といった、プレイステーション 5/プレイステーション 4版ゲームおよびDLCがラインナップ。期間中、割引価格で提供される。また、各種PlayStation Plusのプラン1年分のセールも6月11日まで実施されている。

なお、割引対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合がある。詳細は各タイトルの商品ページにて確認してほしい。

対象タイトル紹介(一部)

「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」

価格:7,678円→5,758円(25%オフ)

「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii PS4 & PS5」

価格:6,930円→5,544円(20%オフ)

「アストロボット」

価格:7,980円→6,783円(15%オフ)

