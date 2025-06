TWICEが、6枚目の日本オリジナルアルバム『ENEMY』をリリースすることを発表した。 ジャケット写真やビジュアルは解禁される前だが、ティザーが公開された。ティザーの雰囲気はロックバンドマンのような雰囲気をまとう彼女達が新しい、今までにないTWICEのコンセプトが注目の作品になるという。 またTWICEは7月より、6度目のワールドツアー公演となる、<TWICE WORLD TOUR IN JAPAN>の詳細と、チケットの最速受付スケジュールを発表している。 ◾️JAPAN 6th日本『ENEMY』2025年8月27日(水)発売特設サイト:https://www.twicejapan.com/feature/ENEMY ○CD収録曲(全形態共通)「ENEMY」含む全9曲収録予定。 ○初回限定盤A(CD+DVD)WPZL-32225 \4,720(税込) ○DVD収録内容:「The wish」Making Movie『ENEMY』Jacket Shooting Making Movie『ENEMY』Jacket Member Making Video『ENEMY』Music Video Making Movie※ビジュアル入りブックレット36P / スリーブケース仕様※トレーディングカード 1枚ランダム封入(初回限定盤A / 初回限定盤B共通 全20種)※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入 ○初回限定盤B(CD)WPCL-13685 \4,200(税込) 特典内容:3つ折りポスター 1枚ランダム封入(全9種)/ 3cut photo 1枚ランダム封入(全9種)/ビジュアルダイカットクリアステッカー 1枚ランダム封入(全9種)※歌詞ブックレット20P / スリーブケース仕様※トレーディングカード 3枚ランダム封入(初回限定盤A / 初回限定盤B共通 全20種)※応募・登録用シリアルナンバー 1枚封入 ○通常盤(CD)WPCL-13686 \3,520(税込)※歌詞ブックレット16P・初回プレス分のみ※トレーディングカード 1枚ランダム封入(通常盤限定封入 全10種)※応募・登録用シリアルナンバー 1枚封入 ○ONCE JAPAN限定盤(CD)WPCL-60090 \3,740(税込)※ビジュアル入りブックレット32P / スリーブケース仕様※3×3折りポスター1枚封入※トレーディングカード 2枚ランダム封入(ONCE […]

