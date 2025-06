まきちゃんぐの8年ぶりとなるニューアルバム『逆光』がリリースとなった。 まきちゃんぐは、人の聴感に強く訴えかける歌声と心に突き刺さるような熱のこもった歌詞を放ちながら、その一方でファニーなキャラクターでも親しまれてきたシンガーソングライターだ。今作『逆光』には、「風が強い日の旗は美しい」「シャドウ」「愛が消えないように」など全8曲を収録されており、聴き手に寄り添い、そっと背中を押してくれるような作品になっている。編曲はGの澤近立景、ジャケットはライブペインティングパフォーマーの近藤康平が担当したとのこと。 美しいメロディと繊細ながらも力強さを持つ言葉が詰め込まれた『逆光』は、シンガーソングライター作品の中でも独自の存在感を放つ1枚となった。特設サイトでは、まきちゃんぐ自身による楽曲解説も公開されている。 公開されたリード曲「不器用」のミュージックビデオは、映像の監督に親交の深いシンガーソングライター・松室政哉を起用し、光と影が交錯する美しい映像表現が見どころとなっている。 同作を携えたリリースツアーの開催も決定し、その活躍が待ち遠しいところだ。 まきちゃんぐ『逆光』 2025年6月1日(日)リリース配信:https://makichang.lnk.to/GYAKKOU通販:https://makichang.base.ec◆まきちゃんぐ『逆光』特設サイト <まきちゃんぐ NEW ALBUM RELEASE TOUR 2025「逆光」> ・6月14日(土)岡山 城下公会堂 in KOTYAE・6月15日(日)岡山 城下公会堂 in KOTYAE・6月21日(土)大阪 雲州堂・6月22日(日)名古屋 鑪ら場・8月1日(金)渋谷 JZ Brat(バンドセット)Pf/Key:工藤 拓人、Ba:神林 亮太、Ds:田中 匠郎チケット:http://makichang.info/schedule/ ◆まきちゃんぐオフィシャルサイト

The post まきちゃんぐ、8年ぶりの新作『逆光』を発表 first appeared on BARKS.