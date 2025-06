大阪出身のシンガーソングライターKono(コノ)の新曲「額縁」が、6月11日に配信リリースされる。 「青春アカペラ甲子園 ハモネプリーグ」優勝をきっかけに注目を集め、ちょっぴりハスキーな歌声と等身大の表現でリスナーの心をつかんできたKonoだが、今作では、MAISONdes「けーたいみしてよ」やasmi「memory」などを手がけたmaeshima soshiをアレンジャーに迎えた。 「机に並べた額縁ともう一つ 私にだけは綺麗に残ってる」と静かに始まる本作は、かつての日々とそこにあった感情を丁寧に描いた1曲で、Konoのまっすぐな歌声と、maeshima soshiによる繊細で奥行きのあるサウンドが溶け合い、過ぎ去った時間をそっと閉じ込めるような仕上がりだ。思い出を抱えて生きるすべての人の記憶に寄り添う、温かくも切ないナンバーとなっている。 Kono Digital Single「額縁」 2025年6月11日(水)配信リリース配信リンク:https://orcd.co/pictureframe TikTok:https://www.tiktok.com/@kono3oInstagram:https://www.instagram.com/kono3o/YouTube:https://www.youtube.com/@Kono3oX(旧Twitter):https://x.com/kono3o

