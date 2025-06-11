TWICE、6枚目の日本オリジナルアルバム『ENEMY』発売決定！ロックバンドのような雰囲気のティザーも公開

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■ニューアルバム『ENEMY』は8月27日にリリース！

TWICEの6枚目の日本オリジナルアルバム『ENEMY』を8月27日にリリースすることが決定。ティザー映像も公開された。

ティザーには、ロックバンドのメンバーのような雰囲気をまとったメンバーが登場している。アルバムの収録曲やジャケット写真などは追って公開される。

なお、TWICEは7月から6度目のワールドツアーの日本公演となる『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』を開催する。詳細は特設サイトで。

リリース情報

2025.08.27 ON SALE
ALBUM『ENEMY』

アルバム『ENEMY』特設サイト
https://www.twicejapan.com/feature/ENEMY

『TWICE ＜THIS IS FOR＞  WORLD TOUR IN JAPAN』詳細はこちら
https://www.twicejapan.com/feature/dometour2025

TWICE OFFICIAL SITE
http://www.twicejapan.com