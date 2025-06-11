TWICE、6枚目の日本オリジナルアルバム『ENEMY』発売決定！ロックバンドのような雰囲気のティザーも公開
■ニューアルバム『ENEMY』は8月27日にリリース！
TWICEの6枚目の日本オリジナルアルバム『ENEMY』を8月27日にリリースすることが決定。ティザー映像も公開された。
ティザーには、ロックバンドのメンバーのような雰囲気をまとったメンバーが登場している。アルバムの収録曲やジャケット写真などは追って公開される。
なお、TWICEは7月から6度目のワールドツアーの日本公演となる『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』を開催する。詳細は特設サイトで。
リリース情報
2025.08.27 ON SALE
ALBUM『ENEMY』
アルバム『ENEMY』特設サイト
https://www.twicejapan.com/feature/ENEMY
『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』詳細はこちら
https://www.twicejapan.com/feature/dometour2025
TWICE OFFICIAL SITE
http://www.twicejapan.com