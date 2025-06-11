TWICE、JAPAN 6thアルバム「ENEMY」リリース決定
TWICE、JAPAN 6thアルバム「ENEMY」ティザーサムネイル
ガールズグループTWICEが11日、TWICEの6枚目の日本オリジナルアルバムTWICE JAPAN 6th ALBUM『ENEMY』のリリースを発表した。
ジャケット写真やビジュアルは解禁される前だが、ティザーが公開。ティザーの雰囲気はロックバンドマンのような雰囲気をまとう彼女達が新しい、今までにないTWICEのコンセプトの作品。
またTWICEは7月より、6度目のワールドツアー公演となる、『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』の詳細と、チケットの最速受付スケジュールを発表した。 【リリース情報】TWICE JAPAN 6th ALBUM『ENEMY』2025.08.27 Release特設サイト：https://www.twicejapan.com/feature/ENEMY【ライブ情報】《公演概要》2025年7月26日（土）
大阪・京セラドーム大阪
開場15:30
開演17:302025年7月27日（日）
大阪・京セラドーム大阪
開場14:30
開演16:302025年8月23日（土）
愛知・バンテリンドーム ナゴヤ 開場15:30
開演17:302025年8月24日（日）
愛知・バンテリンドーム ナゴヤ 開場14:30
開演16:302025年8月30日（土）
福岡・みずほPayPayドーム福岡 開場15:30
開演17:302025年8月31日（日）
福岡・みずほPayPayドーム福岡 開場14:00
開演16:002025年9月16日（火）
東京・東京ドーム 開場16:30
開演18:302025年9月17日（水）
東京・東京ドーム 開場16:30
開演18:30