¥í¥·¥¢¡¦¥â¥¹¥¯¥ï¤ÈËÌÄ«Á¯¡¦Ê¿¾í¤ò·ë¤ÖÄ¾ÄÌÎó¼Ö¤Î±¿¹ÔºÆ³«¤Ø¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç2020Ç¯¤ËÄä»ß
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤ò¼õ¤±Ää»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥·¥¢¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î¼óÅÔ¤ò·ë¤ÖÄ¾ÄÌÎó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤¬ºÆ³«¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñ±Ä¤Î¥í¥·¥¢Å´Æ»¤Ï9Æü¡¢¼óÅÔ¥â¥¹¥¯¥ï¤ÈËÌÄ«Á¯¤ÎÊ¿¾í¤òÄ¾ÄÌ¤Ç·ë¤ÖÎó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤òº£·î17Æü¤ËºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤ò¼õ¤±2020Ç¯¤Ë±¿¹Ô¤òÄä»ß¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½5Ç¯4¤«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆ³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥â¥¹¥¯¥ï¡¦Ê¿¾í´Ö¤Ï1Ëü¥¥í¤òÄ¶¤¨¡¢Ä¾ÄÌÎó¼Ö¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦ºÇÄ¹¤È¤µ¤ì¡¢ÊÒÆ»¤Ç8Æü´Ö¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬Êñ³çÅªÀïÎ¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¾òÌó¤Ë½ðÌ¾¤·¤Æ¤«¤éº£·î19Æü¤Ç1Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢±¿¹ÔºÆ³«¤Ë¤è¤êÎ¾¹ñ¤Î´Ø·¸¶¯²½¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸òÎ®³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£