【大雨警報】鹿児島県・鹿屋市、枕崎市、垂水市に発表 10日23:30時点
気象台は、午後11時30分に、大雨警報（土砂災害）を鹿屋市、枕崎市、垂水市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・鹿屋市、枕崎市、垂水市に発表 10日23:30時点
薩摩、大隅地方では、11日未明から11日昼前まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雨警報
・土砂災害
11日未明から11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜遅く
■鹿屋市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日昼前にかけて警戒
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 10日夜遅く
■阿久根市
□大雨警報
・土砂災害
11日未明から11日昼前にかけて警戒
■出水市
□大雨警報
・土砂災害
11日未明から11日昼前にかけて警戒
■垂水市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜遅く
■薩摩川内市
□大雨警報
・土砂災害
11日未明から11日昼前にかけて警戒
■日置市
□大雨警報
・土砂災害
11日未明から11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 10日夜遅く
■曽於市
□大雨警報
・土砂災害
11日未明から11日昼前にかけて警戒
■霧島市
□大雨警報
・土砂災害
11日未明から11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 11日明け方
■南さつま市
□大雨警報
・土砂災害
11日未明から11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜遅く
■南九州市
□大雨警報
・土砂災害
11日未明から11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜遅く
■姶良市
□大雨警報
・土砂災害
11日未明から11日昼前にかけて警戒
■大崎町
□大雨警報
・土砂災害
11日未明から11日昼前にかけて警戒