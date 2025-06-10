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気象台は、午後11時9分に、大雨警報（土砂災害）を阿久根市、出水市、薩摩川内市、南九州市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・阿久根市、出水市、薩摩川内市、南九州市に発表 10日23:09時点

薩摩、大隅地方では、11日未明から11日昼前まで土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雨警報
・土砂災害
　11日未明から11日昼前にかけて警戒

■阿久根市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日未明から11日昼前にかけて警戒

■出水市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日未明から11日昼前にかけて警戒

■薩摩川内市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日未明から11日昼前にかけて警戒

■日置市
□大雨警報
・土砂災害
　11日未明から11日昼前にかけて警戒

■曽於市
□大雨警報
・土砂災害
　11日未明から11日昼前にかけて警戒

■霧島市
□大雨警報
・土砂災害
　11日未明から11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日明け方

■南さつま市
□大雨警報
・土砂災害
　11日未明から11日昼前にかけて警戒

■南九州市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日未明から11日昼前にかけて警戒

■姶良市
□大雨警報
・土砂災害
　11日未明から11日昼前にかけて警戒

■大崎町
□大雨警報
・土砂災害
　11日未明から11日昼前にかけて警戒