¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ > º£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤Ãù¶â3¡¡8²ó3¼ÔÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¡¿ù»³°ì¼ù2¥»¡¼¥ÖÌÜ¡Ú6.10¡Ä º£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤Ãù¶â3¡¡8²ó3¼ÔÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¡¿ù»³°ì¼ù2¥»¡¼¥ÖÌÜ¡Ú6.10µð¿Í¡¼¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Û º£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤Ãù¶â3¡¡8²ó3¼ÔÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¡¿ù»³°ì¼ù2¥»¡¼¥ÖÌÜ¡Ú6.10µð¿Í¡¼¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Û 2025Ç¯6·î10Æü 22»þ42Ê¬ À¾¥¹¥ÝWEB otto! ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´53Ëç) µð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ê±¦¡Ë¤È¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤¹»³Àî¡Ê»£±Æ¡¦ÃæÂ¼ÂÀ°ì¡Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëµð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ê±¦¡Ë¤È»³Àî¡Ê»£±Æ¡¦ÃæÂ¼ÂÀ°ì¡Ëµð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Êº¸¡Ë¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤¹½©¹¡Ê»£±Æ¡¦ÃæÂ¼ÂÀ°ì¡Ëµð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Êº¸¡Ë¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ê»£±Æ¡¦ÃæÂ¼ÂÀ°ì¡Ëµð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Êº¸¡Ë¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ê»£±Æ¡¦ÃæÂ¼ÂÀ°ì¡Ëµð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Êº¸¡Ë¤ÈÏÃ¤¹¶áÆ£¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Çµå¼ï¤òÅÁ¤¨¤ëÁ°ÅÄ½ã¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¹¤ëÁ°ÅÄ½ã¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë»³Àî¡Êº¸¡Ë¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëµð¿Í¡¦¹ÃÈå¡Ê»£±Æ¡¦ÃæÂ¼ÂÀ°ì¡Ë»°ÎÝ¼éÈ÷¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ë·ª¸¶¡£±¦¤ÏÌîÂ¼¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡ËÂÇ·âÎý½¬¤ò¤¹¤ëÌîÂ¼¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ëµð¿Í¡¦¹ÃÈå¡Ê±¦¡Ë¤ÈÏÃ¤¹ËÒ¸¶Âç¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ëµð¿Í¡¦¹ÃÈå¡ÊÃæ±û¡Ë¤ÈÏÃ¤¹¼þÅì¡£º¸¤Ïµð¿Í¡¦¾®ÎÓ¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ëµð¿Í¡¦¹ÃÈå¡Ê±¦¡Ë¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë³¤Ìî¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ëµð¿Í¡¦¹ÃÈå¡Ê±¦¡Ë¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë³¤Ìî¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤ëÂ¼¾å²íÂ§¤µ¤ó¡Ê»£±Æ¡¦ÃæÂ¼ÂÀ°ì¡Ëµå¼°¤òÌ³¤á¤ë»ûÅÄ¿¿¼î¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡ËÀèÈ¯¤·ÎÏÅê¤¹¤ëÍ¸¶¡Ê»£±Æ¡¦ÃæÂ¼ÂÀ°ì¡Ë£±²óÌµ»à¡¢¼þÅì¤Ïº¸±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë£±²óÌµ»à¡¢¼þÅì¤Ïº¸±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢·üÌ¿¤Ë¶î¤±¤ë¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë£±²óÌµ»àÆóÎÝ¡¢±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Äº£µÜ¡Ê»£±Æ¡¦ÃæÂ¼ÂÀ°ì¡Ë£±²ó£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¡¢ÀèÀ©¤ÎÃæµ¾Èô¤òÊü¤Ä¶áÆ£¡Ê»£±Æ¡¦ÃæÂ¼ÂÀ°ì¡Ë£±²ó£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¡¢¶áÆ£¤ÏÀèÀ©¤ÎÃæµ¾Èô¤òÊü¤Ä¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë£²²óÌµ»à¡¢ÌîÂ¼¤Î°ì¥´¥í¤Ç¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤òÍ×µá¤¹¤ë¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢°ìÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë£²²óÌµ»à¡¢°ìÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç³ê¤ê¹þ¤àÌîÂ¼¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë£²²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢¼þÅì¤ÏÆ¬Éô¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤ë¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë£²²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢¼þÅì¤ÏÆ¬Éô¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤ë¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë£²²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢Æ¬Éô¤Ø»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¼þÅì¤Ë¶î¤±´ó¤ë¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë£²²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢Æ¬Éô¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤ë¼þÅì¡Ê»£±Æ¡¦ÃæÂ¼ÂÀ°ì¡Ë£²²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢Æ¬Éô¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Êº¸¡Ë¤ÈÏÃ¤¹¼þÅì¡Ê»£±Æ¡¦ÃæÂ¼ÂÀ°ì¡Ë£²²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢Æ¬Éô¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¼þÅì¤òµ¤¸¯¤¦µð¿Í¡¦¹ÃÈå¡Ê»£±Æ¡¦ÃæÂ¼ÂÀ°ì¡Ë¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ëÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥á¥Ã¥Ä¡¦Àé²ì¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë£´²ó£²»àÆóÎÝ¡¢µð¿Í¡¦Ãæ»³¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òµÊ¤·¡¢¸ª¤òÍî¤È¤¹Í¸¶¡Ê»£±Æ¡¦ÃæÂ¼ÂÀ°ì¡Ë£µ²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢µð¿Í¡¦ÁýÅÄÎ¦¤Îº¸Á°ÂÇ¤ÇËÜÎÝ¤ËÁ÷µå¤¹¤ëÌøÄ®¡Ê»£±Æ¡¦ÃæÂ¼ÂÀ°ì¡Ë£µ²ó¡¢¹¥¼é¤ò¸«¤»¤¿ÌøÄ®¡Êº¸¡Ë¤È¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤¹Í¸¶¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë£µ²ó¤Î¹¶·âÁ°¤Ë±ß¿Ø¤òÁÈ¤à¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ê¥¤¥ó¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë£µ²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢°ì¼ÙÈô¤ËÅÝ¤ì½Â¤¤É½¾ð¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë»³Àî¡Ê»£±Æ¡¦ÃæÂ¼ÂÀ°ì¡Ë£·²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢µð¿Í¡¦ÁýÅÄÎ¦¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢À¼¤ò¾å¤²¤ëÍ¸¶¡Ê»£±Æ¡¦ÃæÂ¼ÂÀ°ì¡Ë£¸²ó£²»à¡¢µð¿Í¡¦Ãæ»³¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¥°¥é¥Ö¤ò¤¿¤¿¤¯¾¾ËÜÍµ¡Ê»£±Æ¡¦ÃæÂ¼ÂÀ°ì¡Ë£¸²ó£±»à°ìÎÝ¡¢µð¿Í¡¦¥ª¥³¥¨¤ÎÆóÅð¤òÁË¤à³¤Ìî¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë£¸²óÌµ»à¡¢ÌîÂ¼¤ÏÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ä¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë£¸²ó£±»àËþÎÝ¡¢º£µÜ¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë£¸²ó£±»àËþÎÝ¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤Û¤¨¤ëº£µÜ¡Ê»£±Æ¡¦ÃæÂ¼ÂÀ°ì¡Ë£¸²ó£±»àËþÎÝ¡¢º¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤ÄÌøÄ®¡Ê»£±Æ¡¦ÃæÂ¼ÂÀ°ì¡Ë£¸²ó£±»àËþÎÝ¡¢º£µÜ¤Î¾¡¤Á±Û¤·º¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ë´î¤Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë£¸²ó£±»àËþÎÝ¡¢ÌøÄ®¤Ïº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë£¸²ó£±»àËþÎÝ¡¢ÌøÄ®¤Ïº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë£¸²ó£±»àËþÎÝ¡¢º¸Á°Å¬»þÂÇ¤ÎÌøÄ®¤ò½Ð·Þ¤¨¤ëÍ¸¶¡ÊÃæ±û¡Ë¤È¾¾ËÜÍµ¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë£³ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¹þ¤à¿ù»³¡Ê»£±Æ¡¦ÃæÂ¼ÂÀ°ì¡Ë£¸²ó£±»àËþÎÝ¡¢ÌøÄ®¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥Ù¥ó¥Á¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ëº£µÜ¤é¥Ê¥¤¥ó¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Êº¸¡Ë¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëº£µÜ¡Êº¸¡Ë¤ÈÌøÄ®¡Ê»£±Æ¡¦ÃæÂ¼ÂÀ°ì¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬2Ï¢Â³¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀ®¸ù¡¡5²ó¤ËÌøÄ®Ã£¤Î¹¥ÊÖµå¤¬¥¢¥¦¥È¤ÇÄÉ²ÃÅÀËÉ¤° ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àä¹¥¤ÎÆÀÅÀµ¡¤Çº£µÜ·òÂÀ¤¬ÄËº¨Ê»»¦ÂÇ¡Äµð¿Í¤Î»ÙÇÛ²¼2ÆüÌÜ¡¢¥×¥í½éÅÐÈÄº¸ÏÓ¤Ë²Ð¾Ã¤·µö¤¹ ºòµ¨¤ÎºÇÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÂÐ·è¡¡Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÍ¸¶¹ÒÊ¿¤Ë·³ÇÛ¡¡µð¿Í°ÜÀÒ¤Îà¸µÁêËÀá¹ÃÈåÂóÌé¤ÈÂÐÀï