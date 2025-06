サラ・オレイン『ISEKAI - Anime & Video Game Muse』 (初回限定盤:CD+DVD)ジャケ写

サラ・オレインが6月10日、東京・タワーレコード渋谷店のCUTUP STUDIOでNEWアルバム『ISEKAI - Anime & Video Game Muse』(6月11日発売)のリリース記念イベントを行った。

シドニー大学から東京大学へ留学中のヴァイオリニストが、ゲーム音楽でヴォーカリストデビュー。その驚異の声域とエモーショナルな表現でアニメ&ゲーム音楽界の「MUSE(ミューズ)」になったサラ・オレイン。

アニメ&ゲーム音楽界のMUSEであるサラ・オレインが、NEWアルバム『ISEKAI - Anime & Video Game Muse』を2025年6月11日にリリースする。現在NEWアルバム発売を記念するBillboard Liveツアー、九州ツアー、さらにアルバムのリリースイベントを開催中。

NEWアルバムのフラゲ日でもある6月10日に、タワーレコード渋谷店でリリースイベントを開催した。2010年の同日に発売された、ロールプレイングゲーム『ゼノブレイド』のエンディングテーマ「Beyond the Sky」での歌手デビューから15周年という記念日とも重なったことで、ダブル記念日イベントをタワーレコード渋谷店CUTUP STUDIOで盛大に行った。<リリース情報>・サラ・オレイン 『ISEKAI - Anime & Video Game Muse』 (初回限定盤:CD+DVD)品番:IVYR-10104/5 : 価格4,400円(税込)・サラ・オレイン 『ISEKAI - Anime & Video Game Muse』 (通常盤:CD)品番:IVYR-10106 : 価格3,300円(税込)発売日:2025年6月11日(水)CD:全国主要CDショップ・オンラインショップで販売配信:音楽ストリーミングサービスおよび主要ダウンロードサービスにて同時配信予定※対応ストリーミングサービス:Apple Music、YouTube Music、Amazon Music、LINE MUSIC、Spotify、AWA、Rakuten Music、KKBOX、うたパスオンデマンド、TOWER RECORD MUSIC、Deezer、dヒッツ、うたパス、SMART USEN[アルバム収録曲]1.Beyond the Sky -Bilingual Vers. [ゼノブレイド] (LIVE at Tokyo International Forum)2. イザベラの唄[約束のネバーランド] (LIVE at Suntory Hall)3. Flags of Brave -Sarah Àlainn Version[百英雄伝]4. Eight Melodies -Sarah Àlainn Version [MOTHER]5. 水の星へ愛をこめて[機動戦士Ζガンダム]6. Sunbreak -Trilingual Vers. [モンスターハンターライズ:サンブレイク] (LIVE at Tokyo International Forum)7. アイドル[推しの子] (LIVE at Billboard Japan)8. Crazy for Who? [サガエメラルドビヨンド]9. Radical Dreamers -Bilingual Vers.[クロノクロス] (LIVE at Suntory Hall)10. The Final Time Traveler -Sarah ÀlainnJazz Version [タイムトラベラーズ]11. SAYONARA [さよなら銀河鉄道999 -アンドロメダ終着駅-]12. Flags of Brave [百英雄伝]【NEWアルバム発売記念ライブ&イベント日程】<Billboard Liveツアー>2025/5/18(日) 【ビルボードライブ東京】(1日2回公演)公演終了2025/5/24(土) 【ビルボードライブ大阪】(1日2回公演)公演終了2025/6/14(土) 【ビルボードライブ横浜】(1日2回公演)<九州ツアー>2025/6/28(土) 【福岡border】(1日2回公演)2025/6/29(日) 長崎スタジアムシティ【THE CLUB NAGASAKI】(1日2回公演)<リリースイベント日程>2025/6/10(火) タワーレコード渋谷店 B1 CUTUP STUDIO2025/6/22(日) 新宿マルイ メン 8F イベントスペース(1日2回公演)<サラ・オレインSARAH ÀLAINNプロフィール>

オーストラリア出身。ヴォーカリスト、ヴァイオリニスト、マルチプレイヤー、作詞作曲家、コピーライター、翻訳家、テレビ・ラジオパーソナリティー。英語、日本語、イタリア語、ラテン語を操るマルチリンガル。音が色で見える共感覚者。シドニー大学をHigh Distinction (最高点)で卒業。東京大学留学生プログラムでオーストラリア代表として留学。

在学中に、ゲーム『ゼノブレイド』エンディングテーマ曲、光田康典作曲の「Beyond the Sky」のヴォーカルを担当。

2012年、ユニバーサルミュージックよりメジャーデビュー。3オクターブを超えるその声には「f分の1ゆらぎ」と呼ばれる、癒しの効果が含まれることが科学的に実証される。全アルバムでクラシック・チャート1位を獲得。ゲーム『タイムトラベラーズ』のエンディングテーマ曲「The Final Time Traveler」でソチオリンピック金メダリスト(当時)の羽生結弦選手と共演。以後、多くのゲーム音楽に携わる。

グラミー賞16度受賞の音楽プロデューサー、デイヴィッド・フォスターのディズニー特別記念アルバム『We Love Disney』に参加。アンドレア・ボチェッリ、ルドヴィコ・エイナウディ、ウィーン少年合唱団などと共演。アニメ映画『ムーミン谷とウィンターワンダーランド』の日本語版・英語語版両主題歌を歌唱。同作では声優にも初挑戦。

NHK大河ドラマ『西郷どん』では劇中歌を歌唱。テレビアニメ『約束のネバーランド』で歌唱した劇伴曲「イザベラの唄」は現在YouTube再生回数3500万回を超える。フジテレビMUSIC FAIRから誕生した新ユニットLA DIVAのメンバーとして森山良子、平原綾香、新妻聖子と共に活動中。

2015年「太陽の家」50周年記念式典にて上皇上皇后両陛下の御前で国歌独唱。2016年第32回世界医学検査学会にて、秋篠宮ご夫妻出席のオープニング・セレモニーで国歌独唱。横浜日産スタジアムで開催された「キャノンブレディスローカップ」ラグビーオーストラリア代表(ワラビーズ)対ラグビーニュージーランド代表(オールブラックス)戦では、4万6千人の観客の前でオーストラリア国歌を独唱。女子野球ワールドカップ2014宮崎大会(第6回IBAF女子ワールドカップ)開会式で対戦国である日本及びオーストラリア、2か国の国歌独唱。イギリスのテレビ局ITVのスポーツ報道のテーマソング、ラグビー・ワールドカップのテーマ曲「World in Union」をソロバージョンとエミリー・サンデーとのデュエットをレコーディング。

NHK『おとなの基礎英語』では2年連続レギュラー出演。NHKワールド『KABUKI KOOL』では片岡愛之助とナビゲーターを担当。NHKよるドラ『腐女子、うっかりゲイに告(コク)る。』に出演し初めて女優に挑む。サヘル・ローズ初監督作品、映画「花束」に出演。

TOKYO FM『Peace of Mind〜土曜の朝のサラ・オレイン』は2025年で10周年を迎える。ソロコンサートの脚本、舞台演出をトータルで手がけている。