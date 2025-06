ROTTENGRAFFTYが、3月に発売したアルバム『わびさび』より「Blown in the Reborn」のミュージックビデオを公開した。 ◆ROTTENGRAFFTY 動画 本日、6月10日は“ロットンの日”と称し、バンド主催で毎年京都で公演が行われているが、2025年はニューアルバム『わびさび』を引っ提げての全国ツアー<わびさびTOUR>の初日となり、京都KBSホールにてワンマン公演が行われた。ツアー初日、地元京都、ワンマン公演ということもあり、「わびさび」の曲もセットリストに加わりながら、会場は凄まじい熱気に包まれ、大きな盛り上がりを魅せた。本ツアーは10月6日のKYOTO MUSEまで全国29会場で開催。一部公演はワンマン、また、一部公演にはゲストやオープニングアクトを迎えて実施する。 「Blown in the Reborn」は、2024年1月より開催された25周年ツアーのタイトルにもなり、約一年以上にわたりライブで披露していく中で完成していったエモーショナルなナンバーだが、ミュージックビデオにおいてもそのエモーショナルなシーンは健在だという。 https://youtu.be/iscIkoTqREg 加えて、ROTTENGRAFFTYの主催フェス<響都超特急2025 〜KYOTO ULTRA EXPRESS〜>の第1弾出演アーティストが発表となった。2025年は12月13日、14日の2日間、京都パルスプラザにて開催される。本日発表になったのは、ANARCHY、黒夢、THE ORAL CIGARETTESの全3組、MCは両日やべきょうすけが務める。本日より610倶楽部とオフィシャル一次のチケット先行受付がスタートしているので、ぜひチェックしてほしい。 ◾️アルバム『わびさび』発売中:https://www.jvcmusic.co.jp/rottengraffty/Linkall/VICL-66038.html ・完全生産限定盤 A(2CD+Blu-ray)VIZL-2410 / ¥7,150(税込)・完全生産限定盤 B(2CD+DVD) VIZL-2411 / ¥6,600(税込)・通常盤(2CD) VICL-66038〜66039 / ¥4,400(税込) ◆CD収録内容DISC1:「わび」 DISC2:さび ◆Blu-ray / DVD映像収録内容金色グラフティー / 暁アイデンティティ / 悪巧み 〜Merry Christmas Mr.Lawrence零戦SOUNDSYSTEM / 秋桜 / nothing to be afraid of -怖れるものは何もない- ◾️『ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary 響都グラフティー』発売中:https://www.jvcmusic.co.jp/rottengraffty/Linkall/VIZL-2412.html […]

