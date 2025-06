ナナヲアカリが、TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!(※ムリじゃなかった!?)』のオープニングテーマに7周年記念シングル「ムリムリ進化論」が起用されることを発表した。 ◆ナナヲアカリ 動画 本発表は、本日生配信されたアニメOA直前となる公式生配信番組内「公式生配信なんてムリムリ!(※ムリじゃなかった!?)」にてアナウンスされた。そして、この「ムリムリ進化論」7月9日に楽曲の先行配信、7月23日にCDリリースされることも決定し、主人公の”甘織れな子”が「ムリ!?」なポーズをしている配信ジャケットも解禁された。 TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!(※ムリじゃなかった!?)』(略称:わたなれ)は、学園生活を舞台に個性豊かなキャラクターたちが織りなす、ノンストップ・ガールズラブコメディだ。原作シリーズ累計50万部突破(2024年9月時点)の大人気ライトノベル作品が、待望のアニメ化となる。7月7日深夜1時からTOKYO MX、サンテレビ、BS11にて放送開始。 この「ムリムリ進化論」は、ナユタン星人(ナユタセイジ名義)による制作プロデュース楽曲で、編曲をアニメソングの作曲・編曲を数々手掛けているやしきんが担当。わたなれの主人公でもある”れな子”の表・裏の感情を情緒豊かに表現した楽曲となっているという。今回解禁された本PV では、楽曲の一部を視聴できるので、ぜひチェックして欲しい。楽曲のフル尺には様々な展開が仕掛けられているので7月9日の先行配信も楽しみにお待ちいただきたい。 さらに、8月20日に発売を予定しているメジャーデビュー7周年を記念するベストアルバム『フライングベスト2』の第1弾の解禁として、ジャケットデザインが発表された。 『フライングベスト2』のアートワークは、フォトグラファー・小見山峻、デジタルクリエイター・寺田てら、グラフィックデザイナー・花房真也がタッグを組み、鳥をモチーフに実写とイラストが融合されたメランコリックな作品になっている。 本作は、これまでリリースされたタイアップ楽曲を中心に、新曲やナナヲアカリがセレクトした楽曲で構成されるCD2枚組になっており、完全生産限定盤には、ライブBlu-rayやフォトブックが付属される。 そしてSony Music Shopでは、『フライングベスト2』のオリジナルTシャツ付きの受注限定商品や先行シングル「ムリムリ進化論」との2タイトル同時予約・購入すると「特製アクリルスタンド」もプレゼントされることが決定。特典は数に限りがあるとのこと。 ◆ ◆ ◆ ◾️ナナヲアカリ コメント ○「わたなれ」オープニングテーマについてこの度、『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!(※ムリじゃなかった!?)』のオープニングテーマを担当させていただくことになりましたナナヲアカリです! お話をいただき作品を読み始めたときから、れな子×ナナヲアカリの世界がビビビッと見えた感覚がありました。ピンク髪の女の子に縁があるようです。笑 「ムリムリ進化論」はそんな「自分を好きになれるよう変わりたい!でも怖い、でも頑張りたい!」というれな子の気持ちとわたしがずっと歌ってきたことがぴったりリンクした目まぐるしくて楽しい楽曲になっています。ぜひ『わたなれ』と一緒に楽曲もたくさん堪能してください! ○ベストアルバムリリースについて7年振りのベストアルバム「フライングベスト2」の詳細第一弾が大公開です!!CDは全部で3形態っ。あなたにあったお好みの形態をゲットしてもらえるようにいろんなver.を作りました。(もちろん全部ゲットしてくれてもいいんだょ。) 収録曲については今後また続々公開されていくと思いますがタイアップ曲を中心としながらデビュー7周年のナナヲアカリのモードが詰まった新曲も収録されちゃったりなどしております。おたのしみに!!! ◆ ◆ ◆ ◾️先行シングル「ムリムリ進化論」TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!(※ムリじゃなかった!?)』オープニングテーマ 先行配信:7月9日(水)0:00〜CDパッケージ:2025年7月23日(水)発売予約:https://nanaoakari.lnk.to/wPOGAC ○期間生産限定盤[CD+BD]\2,420(税込) / AICL-4788〜4789「ムリムリ進化論」 他収録 ◾️メジャーデビュー7周年記念ベストアルバム『フライングベスト2』2025年8月20日(水)発売予約:https://nanaoakari.lnk.to/WQmpDU ○完全生産限定盤[2CD+BD+PHOTOBOOK]\8,800(税込) / AICL-4790〜4792収録内容は、追って解禁 ○通常盤[2CD]\3,850(税込) / AICL4793〜4794 ○SonyMusic Shop限定盤 ※受注商品完全生産限定盤[2CD+BD+PHOTOBOOK] +オリジナルTシャツ付き\12,800(税込) / AIC-33〜36※完全生産限定盤のみ※予約受付期間:7月8日(火) 23:59まで※本商品は完全受注生産となります。上記期間内にSonyMusic Shopにてご予約いただきますようお願いいたします。※予約受付期間以降はご予約を承っておりませんので、ご購入いただくことができません。必ず期間中のご予約をお願いいたします。 ◆2タイトルまとめ買い特典付きカートについて・対象商品シングル「ムリムリ進化論」ベストアルバム「フライングベスト2」※上記2タイトルを専用の同時購入カートからセットでご購入いただいた方に、特典を1点付与いたします ・2タイトル同時購入特典「特製アクリルスタンド」※「ムリムリ進化論」、「フライングベスト2」それぞれの先着購入特典も付与対象となります ・お届け時期についてA:7月8日(火)23:59までに注文・入金完了された場合⇒各商品をそれぞれの発売日にお届けします。※「特製アクリルスタンド」は、ベストアルバム「フライングベスト2」に同梱いたします。 B:上記以降に注文・入金完了された場合⇒ベストアルバム「フライングベスト2」の発売日に2タイトルと「特製アクリルスタンド」をまとめてお届けします。 ・決済方法についてクレジットカード、オンライン収納代行(コンビニ払い、Pay-easy、ネットバンキング)のみ ・注意事項※2タイトル同時購入カートは、他商品との同時購入ができませんのでご注意ください。※支払い方法にてオンライン収納代行をご選択された場合、1配送毎に別途金184円(税込)の支払手数料が必要です。また支払期限を過ぎると自動的に購入権利が取り消されますのでご注意ください。※後払い、Amazon pay、楽天ペイ、d払いでの決済方法はお選びいただけません。※販売上限に達し次第、期間内でも受付終了となりますので、予めご了承ください。※いかなる場合でもご注文後のキャンセル、返品、返金・商品の受取拒否はできません。 ▼予約https://www.sonymusicshop.jp/m/sear/groupLis.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=AICL000004790&cd=nanawoakari2508AL ◾️TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!(※ムリじゃなかった!?)』 ◆ストーリー「勝ち取るんだ最高の学園生活を!」ぼっちな中学生時代から変わるため、高校デビューを果たした甘織れな子。しかし根が陰キャ気質のせいで、憧れの陽キャ生活に馴染めず窒息寸前に…。 現役モデルの完璧美少女、王塚真唯優しくてふわふわ天使の、瀬名紫陽花いつもクールな黒髪美人、琴紗月賑やかなムードメーカー、小柳香穂 憧れの人たちに近づくために、きょうもがんばる甘織れな子。だったはずが──。 「君に恋をしてしまったんだ…」「待って! 友達どこいった!?」 […]

