世界に向けて活動を広げるアーティストから、最新の音楽事情を伝える専門家の登場まで、今の日本の音楽シーンを様々な切り口から紐解いていく音楽ラジオ番組interfm「TOKYO MUSIC RADAR」、今回のゲストは、紫 今だ。 作詞・作曲・歌唱を行うシンガーソングライターのみならず、編曲から映像編集、イラストレーションまでを自分で手掛ける才能あふれるマルチクリエイターでもあり、パワフルでグルーブする歌から囁くようなハスキーで繊細な歌声、ホイッスルボイスやハイトーンボイスをも歌いこなす歌唱力を誇るアーティストだ。 そんな紫 今の才能が湧き出る源泉はどこにあるのか、お話の相手を務めるパーソナリティは、これまでも様々なゲストとアーティスト・トークを重ね続けてきたNagie Laneのmikakoだ。 ──(mikako)初めまして。なんとお呼びすれば良いですか?皆さんからなんて呼ばれているんでしょう。 紫 今:今ちゃんでお願いします(笑)。 ──(mikako)ありがとうございます。今ちゃん(笑)の音楽ルーツを知りたいんですが、幼少期に聴いていた音楽ってどういった音楽だったんですか? 紫 今:母がゴスペルを、父がジャンベっていうアフリカの太鼓をストリートミュージシャンでやってて、2人ともアフリカの音楽がすごく好きで、バンドみたいに父がジャンベ叩いて母が歌って生演奏みたいなことをやっていたんです。そんな環境だったので、ソウルとかジャズ、R&Bとかも両親は好きだったので、ブラックミュージック全般をよく聴いて育ちました。 ──(mikako)そうなんですね。今ちゃんの楽曲を聴いていろんなルーツを感じたので、何がどうなってこんな楽曲たちが生まれてるんだろうって思っていました。音楽活動自体はいつ頃から? 紫 今:ちっちゃい頃から地元のお祭りのステージで歌うみたいなことはやっていました。紫 今という名前で活動を始めたのはコロナ禍ぐらいですね。2023年ぐらいに最初の曲をリリースして。それまでは弾き語りとかカバー動画をあげたりっていう感じでした。 ──(mikako)歌うことが好きだったんですね。ギターを手に取ったきっかけは? 紫 今:ちっちゃい頃から歌の活動をしたいとは思ってて、でも何か楽器が弾けないと動画投稿するにも難しいと思ったときに、ピアノよりギターの方がハードルが低かったので。弾き語り女子ブームとかもありましたから。 ──(mikako)YUIさんとかmiwaさんとか。 紫 今:そうです。あいみょんさんとか。あの時期どんぴしゃに中高生ぐらいだったのでアコギっていう感じです。 ──(mikako)その後、動画投稿などを見るとピアノだったりDTMとかも。 紫 今:それこそコロナ禍に、紫 今っていう名前でやり始めたぐらいにDTMも初めて触って、そこからぶわっと幅が広がった感じです。 ──(mikako)パソコンと向き合う難しさはありました? 紫 今:DTMのソフトって英語が多いじゃないですか。英語も読めないしパソコンの使い方もよくわかんなくって、「マイクの右だけ聞こえない」とかでブチギレてイライラしながら「もうわけわかんない」って。ボロボロのパソコンを使ってたんで、パソコンと向き合うことがもうほんとに大変。 ──(mikako)でも、そこから曲がどんどんできていく。 紫 今:私は曲を作りたいというよりも「歌いたい」「歌手になりたい」っていうところから始まっているんです。ミュージカルとかもすごく好きだし、イメージ的に言ったら「ボカロPになりたい」とかより「歌い手になりたい」っていう気持ちが強くて始めた感じなんです。 ──(mikako)歌手になりたいと思ったきっかけの存在…影響を受けたアーティストって? 紫 今:いろんな方がいるんですけど、歌唱の面ですごく影響を受けてるのは玉置浩二さん。母がすごく好きで、コンサートとかも連れて行ってもらったりとかしていたので。私の中で、歌の手本・見本っていうか「これが歌声のあるべき姿だ」っていうのが玉置浩二さんで、ライブの歌声に関してはそこを目指して頑張っている感じです。生歌はほんとにそうですね。 ──(mikako)今ちゃんの音楽を聴いていると、いろんな歌唱スタイルがあってジャンルが幅広く変幻自在なので、玉置浩二さんの名前が最初に出るのは意外かも。 紫 今:レコーディングの時に使う歌唱力とライブの時に使う歌唱力って全く違うと思うんです。ライブの方がもう120%玉置浩二さん。レコーディングの方は名前を挙げるのも大変なぐらいいろんな人の影響を受けてます。逆に玉置浩二さんをリスペクトした歌声をレコーディングで反映させている曲って結構少なくて、今回書き下ろした「革命讃歌」とか「最愛」くらい。言霊が大事な曲はそうですね。 ──(mikako)お母さんがゴスペルを歌っている姿を見て、「私も歌いたい」と思ったんでしょうか。 紫 今:そうですね、その時から一緒に歌ってました。 ──(mikako)ゴスペルだなんて、魂が震える楽曲ばかりでステキですよね。 紫 今:大好きです。どんどん転調していくんですよね。 ──(mikako)身体も上がっていくみたいな、あれがいいんですよね。そんな今ちゃんですが、すべての曲の作詞、作曲、編曲、歌唱を全部ご自身で行っていますけど、1番最初は何から始まるんですか?曲作りは弾き語りとか? 紫 今:曲によって始まり方は違って、例えば「凡人様」だとビートから先に作ったりとか。 ──(mikako)こういうビートの曲を作りたい、と? 紫 今:そうです。ビートを作ってコードを打ち込んで歌詞は別で作って、その歌詞を見ながらトラックに当てはめていく。メロディと譜割りを当てはめるラップみたいなこともあれば、バラードなどはメロディと歌詞が命なのでギター弾き語りで作って、後から編曲したり。曲によってそれぞれです。 ──(mikako)先に歌いたいこと、表現したいことがあるんですね。 紫 今:基本的に全部の曲がそうです。私、歌詞は別で保存してあるんです。 […]

The post 【インタビュー】紫 今、ジャンルを超える変幻自在な表現力の源泉とは first appeared on BARKS.