センチミリメンタルが初の主催対バンイベント<センチミリメンタル presents 相対人-あいたいひと->を6月9日、東京・Spotify O-EASTで開催した。 ゲストはNELKE。7月にはZepp Shinjuku(TOKYO)でワンマンライブを行う、勢い盛んな5人組バンドだ。NELKEが1曲目に披露したのは「Incarnation」。キーボードの軽やかなメロディ、〈ほんの少しだけ話がある/なんとなくで/聞いてくれたらいいけど〉という独白から始まり、心の声を丁寧に紡いでいくような楽曲で、サビに入ると一気に音圧が上がる。ステージからエネルギッシュなサウンドが届けられると、観客は拳を力強く上げて、バンドのパフォーマンスに応えた。 NELKEの楽曲はカラフルで多展開だ。5人で息を合わせて鳴らすには難易度の高い箇所も多いが、仲間同士でアイコンタクトをとって楽器を鳴らす姿はどこまでも楽しそうだ。音楽のアドベンチャーを繰り広げる5人の姿は青春感があり、とても眩しい。セットリストが進むほど、このバンドの音楽にみんな夢中になっていき、5曲目「カレンデュラ」の演奏後には一際大きな歓声が上がった。 NELKEは、かつてソロのシンガーソングライターとして活動していたRIRIKO(Vo/Gt)の下に、Kei(Dr)、タケダトシフミ(Ba)、マツモトシオリ(Key)、伊藤雅景(Gt)が集まって結成されたバンド。RIRIKOもセンチミリメンタルと同様、ソロアーティストとして一人で歌ったり、他アーティストに楽曲提供していたりと境遇が近かったことから、シンパシーを感じていたとMCで明かされた。さらにRIRIKOは、自身のワンマンに来たセンチミリメンタルから嬉しい感想をもらったと語りながら、「“あいたいひと”に選んでいただいて、本当に光栄です。こうして選んでいただけたからには、一音一音大事に音楽やろうと思っています」と宣言。漲る意欲を新曲「punk town」にぶつけたほか、センチミリメンタルの楽曲「キヅアト」をカバーするというサプライズでフロアを沸かせた。ラストには「ロリポップサイダー」を演奏し、センチミリメンタルへバトンを繋げる。魂の叫びのようなRIRIKOの歌、5人の描く豊かなサウンドスケープに、初めてライブを観た人も惹きつけられたことだろう。RIRIKOがピースサインを掲げると、観客も一緒にピースし、爽やかな光景が広がった。 センチミリメンタルのライブは「トワイライト・ナイト」からスタート。夜明けを描くドラマティックなサウンド、自らの意思を力強く歌うボーカルを初めに届けることで、日々懸命に生きるリスナーの日常と待ち合わせ場所としてのライブ空間を接続した。それにしても、開幕から熱量が高い。次の曲「星のあいだ」からは、光射す方へリスナーを引っ張っていこうという腕っぷしの強さを感じる。そして3曲目には「NELKE、今日はキヅアトをありがとう。僕も歌います」と、「キヅアト」を披露。幾度となく演奏されてきたキラーチューンだが、NELKEのライブに刺激を受けたセンチミリメンタル&サポートメンバーのテンションに、観客の手拍子や歌声も乗っかって、この日ならではの輝きを放っていた。 MCに入ると、「(NELKEとは)確かに近いところがあるんですけど、世の中には光と影というものがありまして……」と意味深な発言をするセンチミリメンタル。ここで語られたのは、一人のシンガーソングライターの下にメンバーが集まってバンドになったNELKEに対し、センチミリメンタルは元々バンドだったが、メンバーが一人ずついなくなって今に至るという真逆のストーリーを自虐的に語り、観客の笑いを誘った。 続けて、ライブ前日に起きた残念な出来事を語ったあと、キーボードを奏で、「その時頭の中で流れた曲を」という前振りとともに「死んでしまいたい、」を歌い始める。自身のファンも多い主催イベントということで、観客に心を許しながら音や言葉を紡いでいるようだ。また、ふと思いついたかのように「NELKEがカバーしてくれると知らなくて、何も用意してないんですよ。俺もサビだけ歌おうかな」と呟き、NELKEの楽曲「Incarnation」をカバーするという観客にとって嬉しい展開も。その流れで、元々バンド編成での演奏を予定していた「正義のすみか」も、急遽弾き語りで披露された。 ここでセンチミリメンタルは、新曲「ツキアカリ」を6月25日に配信リリースすることを発表。そしてリリースに先駆けて同曲を初披露した。「ツキアカリ」は、シライシ紗トリがサウンドプロデュースを手掛けた楽曲で、作曲も作詞も編曲もこれまで自ら行ってきたセンチミリメンタルにとって、音楽プロデューサーとの共作は初の試みである。ヒリヒリとした質感の歌い出しから切れ味抜群のラストまで、一聴しただけでも新鮮味を感じる曲だった。2週間後には音源がリリースされ、新しいサウンドをじっくり堪能できるのかと思うと非常に楽しみだ。 その後のMCでは、センチミリメンタルが、サポートメンバーの村田隆嘉(Gt)、永見和也(Ba)、ナガシマタカト(Dr)を紹介。さらに村田はRIRIKOの大学の先輩で、Keiと一緒にバンドを組んでいたことが語られ、センチミリメンタルとNELKEの不思議な縁が明らかになった。センチミリメンタルもNELKEも一つでも何かが違ったら今の形ではなかったのかと思うと、人生って面白い。次の楽曲「スーパーウルトラ I LOVE YOU」は、今センチミリメンタルとともに音楽を鳴らしているサポートメンバー、そして観客への愛を込めた歌として届けられた。センチミリメンタルはマイクを手に、ギリギリまで前に出ていき、観客に直にエネルギーを届けるように歌っている。バンドの音のテンションも高い。センチミリメンタルの熱唱に応えようと、サポートメンバーも心を突き動かされながら楽器を鳴らしているようだ。 アニメ『ギヴン』シリーズの“聖地”であるO-EASTで、「冬のはなし」、「海へ」を演奏するという特別な場面を経て、残り1曲。久々の対バンライブ、かつメジャーデビュー後初の自主企画ライブも終盤に差し掛かり、センチミリメンタルは「たくさんの人が動いてくれて今日この場を作れました。本当にありがとうございます」とスタッフに伝え、目の前のオーディエンスへの感謝も言葉にした。 さらにサポートメンバーに「僕の音楽を形にしてくれてありがとう」と伝えたセンチミリメンタル。今回のライブのタイトルは『相対人-あいたいひと-』。センチミリメンタルは「人の間と書いて人間。一つひとつの出会いによって、人生は少しずつ変わっていくもの」という持論とともに、「バンドという形じゃなくても、メンバーじゃなくても、僕はいろいろな人たちに助けてもらっているし、大事だと思えています」と語った。続けて、自身の経験を基に、「同じように、“友達”とか“家族”とか“恋人”とか、名前をもらえないような関係でも、あなたが大事に思っている人のことを、心のなかだけでも、ずっと大事にしていけたらいいんじゃないかと思います」とリスナーへメッセージを伝えた。そしてラストナンバー「結言」へ。薄明光線を思わせるやわらかな光が射すなか、センチミリメンタルは〈ありがとう〉という言葉に重心を置くようにして歌い、感謝の想いを重ねて表現。サポートメンバーとともに鳴らす間奏では、鍵盤を叩きながらフェイクを重ね、あなたと大事な人が末永く結ばれますよう祈りを込めた。〈この歌を忘れなければ/ぼくらずっと一緒だから〉――歌と鍵盤のみで届けられたラストフレーズは、明日からも続く聴く人の日常を照らす光となってくれるはずだ。 その後アンコールに応えたセンチミリメンタルは、NELKEとステージ上で「また必ずやりましょう」と約束を交わし、観客に「みなさんも僕にとっての“あいたいひと”なので。また会いましょう」と伝え、初の主催対バンイベントを締め括った。翌日からはヨーロッパツアーがスタートということで、観客からの「いってらっしゃい!」「頑張ってね!」というエールを受け取って、ステージをあとにしたセンチミリメンタル。「また会いましょう」という言葉の通り、今年のセンチミリメンタルはライブ活動が充実している。7月に開催されるビルボードライブ、9月から行われる全国ツアーでも、素晴らしいステージを見せてくれることだろう。 文◎蜂須賀ちなみ写真◎山川 哲矢 <センチミリメンタル presents 相対人-あいたいひと-> 2025年6月9日(月)東京・Spotify O-EAST■NELKE セットリスト1.Incarnation2.虹の色よ鮮やかであれ3.花図鑑4.バイバイアクター5.カレンデュラ6.punk town7.キヅアト(cover)8.春か未来9.ロリポップサイダー ■センチミリメンタル セットリスト1.トワイライト・ナイト2.星のあいだ3.キヅアト4.死んでしまいたい、5.正義のすみか6.ツキアカリ7.スーパーウルトラ I LOVE YOU8.冬のはなし9.海へ10.結言[ENCORE]1.僕らだけの主題歌 センチミリメンタル「ツキアカリ」 2025年6月25日(水)配信ダウンロード・ストリーミング https://erj.lnk.to/WJv6tI <センチミリメンタル Acoustic Live “Atelier C”>※FC限定公演 2025年7月6日(日)ビルボードライブ大阪 1stステージ OPEN 15:30 / START 16:30 2ndステージ OPEN 18:30 / START 19:302025年7月13日(日)ビルボードライブ東京 1stステージ OPEN 15:30 […]

The post 【ライブレポート】センチミリメンタル、初主催<相対人>でNELKEと感情の連鎖を鳴らす first appeared on BARKS.