SEKAI NO OWARIが6年ぶりのアジアツアー<SEKAI NO OWARI ASIA TOUR 2025「Phoenix」>を2025年秋に開催することが発表となった。 これは、本日6月10日にZepp Hanedaで開催されたファンクラブツアー<INSTANT RADIO>の東京公演にて発表されたもの。<ASIA TOUR 2025「Phoenix」>は9月20日にソウル、9月27日に台北、9月30日に香港、10月4日にシンガポール、10月8日にクアラルンプール、10月12日に上海といった6都市を回るものだ。 SEKAI NO OWARIは6年前の2019年にも<The Colors>と題したアジアツアーを開催しており、これは同年に行われた全国アリーナツアー<ARENA TOUR 2019「The Colors」>のアジア版として実施。今回のアジアツアーは<Phoenix>という新タイトルがつけられており、アジアツアーのためだけに準備された特別な演出を各地で行うとのことだ。詳細はツアー特設サイトにて随時発表される。 ■<SEKAI NO OWARI ASIA TOUR 2025「Phoenix」>09月20日 ソウル / Seoul09月27日 台北 / Taipei09月30日 香港 / Hong Kong10月04日 シンガポール / Singapore10月08日 クアラルンプール / Kuala Lumpur10月12日 上海 / Shanghai ■夏フェス2025 出演情報 <JOIN ALIVE 2025>7月19日(土) 北海道・いわみざわ公園※野外音楽堂キタオン&北海道グリーンランド遊園地 <NUMBER SHOT 2025>7月21日(月/祝) 福岡・みずほPayPayドーム福岡 <⾳楽と髭達2025-ONE NIGHT Rock’n Roll SHOW->8月30日(土) 新潟・HARD OFF […]

