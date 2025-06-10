[6.10 W杯アジア最終予選第10節 日本-インドネシア パナスタ]

　日本代表は10日、北中米W杯アジア最終予選第10節でインドネシア代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。

　採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。

　インドネシアはFIFAランキング123位(日本は15位)。過去の通算対戦成績は日本の12勝2分6敗(46得点26失点)となっている。3点リードで前半を折り返した森保ジャパンは、後半どう戦うのか。あなたは日本代表メンバーをどう評価する? 日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。

▼先発

GK 12 大迫敬介

DF 3 高井幸大

DF 4 鈴木淳之介

DF 22 瀬古歩夢

MF 5 佐野海舟

MF 6 遠藤航

MF 10 久保建英(Cap)

MF 14 三戸舜介

MF 15 鎌田大地

MF 17 森下龍矢

FW 18 町野修斗

▼控え

GK 1 鈴木彩艶

GK 23 谷晃生

DF 2 関根大輝

MF 7 藤田譲瑠チマ

MF 8 鈴木唯人

MF 11 平河悠

MF 13 中村敬斗

MF 19 佐野航大

MF 20 俵積田晃太

MF 21 佐藤龍之介

FW 9 大橋祐紀

FW 16 細谷真大

　iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!