フィロソフィーのダンスが、結成10周年イヤーの第2弾となる記念すべき10枚目のシングル「迷っちゃうわ」をリリースすることが決定し、併せて新しいアーティスト写真が公開された。 さらに、本日配信された7月クールのTVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!(※ムリじゃなかった!?)』のOA直前となる公式生配信番組内で、新曲「迷っちゃうわ」がエンディングテーマをつとめることが発表された。 新曲「迷っちゃうわ」は8月6日にCDリリース、7月15日に先行配信となることが発表。CDの通常盤初回仕様にはアニメ絵柄のワイドキャップステッカーがついている。 さらに、7月6日のイオンモール幕張を皮切りに、CD発売記念リリースイベントの開催スケジュール(第1弾)も解禁された。 TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!(※ムリじゃなかった!?)』(略称:わたなれ)は、学園生活を舞台に個性豊かなキャラクターたちが織りなす、ノンストップ・ガールズラブコメディだ。原作シリーズ累計50万部突破(2024年9月時点)の大人気ライトノベル作品が、待望のアニメ化となる。7月7日(月)深夜1時からTOKYO MX、サンテレビ、BS11にて放送開始。 2025年は結成10周年、メジャーデビュー5周年、新体制3周年とトリプルアニバーサリーイヤーを迎えているフィロソフィーのダンス。新曲「迷っちゃうわ」のリリース日、2025年8月6日には、東京・LIVE HOUSE FEVERでワンマンライブ<フィロソフィーのダンス 10th Anniversary Premium LIVE 〜We are Funky Diamonds〜>を開催する。LIVE HOUSE FEVERは、2015年8月6日にグループがデビューライブを行った始まりの場所。ファンにとって聖地とも言える場所であり、フィロソフィーのダンスは「10年間育んできた愛、歌ってきた大切な曲達との思い出、メンバーとの時間、出会ってくれた皆のこと一人一人を思い返しながら歌います」とコメントしている。イベントの詳細はグループのオフィシャルサイトで確認してほしい。 ◾️先行配信「迷っちゃうわ」※TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!(※ムリじゃなかった!?)』エンディングテーマ 配信リリース:7月15日(火)Pre-add / Pre-save(配信予約)リンク:https://danceofphilosophy.lnk.to/Mayocchauwa_PAPS ◾️10thシングル「迷っちゃうわ」発売日:2025年8月6日(水) ・初回生産限定盤(CD+BD+フォトブック)SRCL-13386〜8 10,000円(税込)・通常盤初回仕様:アニメ絵柄ワイドキャップステッカー(CD only)SRCL-13389 2,200円(税込)CD予約リンク:https://PhilosophynoDance.lnk.to/10thSG_Mayocchauwa ◆収録内容 ・DISC-1(CD) 01. 迷っちゃうわ (TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!(※ムリじゃなかった!?)』エンディングテーマ) ほか新曲収録 ・DISC-2(Blu-ray)※初回生産限定盤 The Principal Show 2024-2025〜Road to STAR〜 ファイナル東京公演at神田スクエアホール 2025.01.19 ◆10thシングル『迷っちゃうわ』発売記念 リリースイベント情報〜第1弾〜 2025年 7月6日(日) イオンモール幕張(千葉県) 第1部 13:00〜 第2部 16:00〜 7月21日(月・祝)イオンモール札幌苗穂(北海道) 第1部 12:00〜 第2部 14:30〜 7月27日(日) LA CITTADELLA中央噴水広場(神奈川県) 第1部 13:30〜 第2部 16:30〜 詳細:https://danceforphilosophy.com/?post_type=news&p=5658&preview=true […]

