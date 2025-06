TOOBOEが、8月13日に新曲「あなたはかいぶつ」をCDリリースすることを発表した。 「あなたはかいぶつ」は、2025年7月5日より放送・配信されるTVアニメ『光が死んだ夏』エンディング主題歌に起用されている楽曲だ。TOOBOEが登場人物への赦しを与えるような一曲に仕上がっているという。 6月10日に東京国際フォーラム ホールCにて開催された<TOOBOE ONEMAN LIVE 2025《 RUBY 》>では、「あなたはかいぶつ」をライブ初披露。会場に夏の空気が吹き込むようなパフォーマンスに、会場は一気に引き込まれたとのこと。 新曲「あなたはかいぶつ」は、7月20日に先行配信リリースされる。そして、ライブ終了後には新アーティスト写真も公開された。カメラマンに水谷太郎氏、スタイリストには島田辰哉を迎えている。 8月13日にリリースされる「あなたはかいぶつ」CDには、全5曲が収録される。ジャケットはTOOBOEによる書き下ろしとなっている。Blu-rayには行われたばかりの<TOOBOE ONEMAN LIVE 2025《 RUBY 》>のライブ映像が収められるほか、グッズとしてTOOBOEがデザインを監修した「遠吠御守」「オリジナルステッカー」が付属する。さらに、<ONE MAN TOUR 2025「残夏の怪物」裏ファイナル>と題したシークレットライブを10月13日に開催することが決定。シークレットライブご来場もしくはポスタープレゼント抽選参加シリアルコード付きチラシが封入される。 また2025年9月からは、自身最大規模の全国TOUR<残夏の怪物>を実施することも決定している。9月4日の神奈川公演を皮切りに、10月5日の東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)まで全国14都市を巡る。 ■TOOBOE「あなたはかいぶつ」 2025年7月20日(日)先行配信リリース ■TOOBOE「あなたはかいぶつ」2025年8月13日(水)リリース・購入:https://TOOBOE.lnk.to/youaremymonster.ep ◆完全生産限定盤(CD+BD+グッズ):9,000円(税込)SRCL-13382〜13384※TOOBOE書き下ろしジャケット※BDには2025年6月10日に行われたTOOBOE ONEMAN LIVE 2025 《 RUBY 》の映像を収録※グッズとしてTOOBOEがデザインを監修した「遠吠御守」(全2色・ランダム1種封入)「オリジナルステッカー」(全4色・ランダム1種封入)を付属※”ONE MAN TOUR 2025「残夏の怪物」裏ファイナル”ご来場orポスタープレゼント抽選参加シリアルコード付きチラシ封入(10月13日(月・祝)開催予定)(“裏ファイナル”に関しましてはアコースティックセットでのライブの実施とトークを予定しております。) ◆収録楽曲・あなたはかいぶつ・抜殻・???・???・???※全5曲収録 ■<ONE MAN TOUR 2025「残夏の怪物」> ▼神奈川公演:2025年9月4日(木)@F.A.D YOKOHAMAopen 18:00 / start 18:30▼石川公演:2025年9月6日(土)@vanvanV4open 17:00 / start 17:30▼新潟公演:2025年9月7日(日)@新潟GOLDEN PIGS RED STAGEopen 17:00 / start […]

