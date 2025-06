キタニタツヤが、『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』主題歌「青のすみか (Acoustic ver.)」のRemix Music Videoを公開した。 ◆「青のすみか (Acoustic ver.)」Remix Music Video TVシリーズのオープニングテーマ「青のすみか」は全世界ストリーミング約5億回を突破、YouTubeに公開されているMusic Videoも1億回再生を突破している楽曲で、今回「青のすみか (Acoustic ver.)」として特別総集編の主題歌にアレンジを行っている。 本映像は「青のすみか」のMusic Videoにて使用されなかった素材も含め再編集を大幅に施し、色味なども大きく変化し楽曲の“再解釈”を表現したもの。印象が変わり新たな世界観が付与された「Remix Music Video」をぜひチェックしてほしい。 「青のすみか (Acoustic ver.)」 Streaming / Download : https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/5cznwFFIWN オフィシャルインタビュー:https://jujutsukaisen.jp/interview/interview05_kaigyokugyokusetsu.php 『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』 2025年5月30日(金)公開決定 ・STAFF 原作:「呪術廻戦」芥見下々(集英社 ジャンプ コミックス刊) 監督:御所園翔太 シリーズ構成・脚本:瀬古浩司 キャラクターデザイン:平松禎史・小磯沙矢香 副監督:愛敬亮太 美術監督:東 潤一 色彩設計:松島英子 CGIプロデューサー:淡輪雄介 3DCGディレクター:石川大輔(モンスターズエッグ) 撮影監督:伊藤哲平 編集:柳 圭介 音楽:照井順政 音響監督:えびなやすのり 音響制作:dugout 制作:MAPPA ・CAST 五条 […]

The post キタニタツヤ、『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』主題歌「青のすみか (Acoustic ver.)」Remix Music Video公開 first appeared on BARKS.