キタニタツヤが、『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』主題歌「青のすみか (Acoustic ver.)」のRemix Music Videoを公開した。 ◆「青のすみか (Acoustic ver.)」Remix Music Video TVシリーズのオープニングテーマ「青のすみか」は全世界ストリーミング約5億回を突破、YouTubeに公開されているMusic Videoも1億回再生を突破している楽曲で、今回「青のすみか (Acoustic ver.)」として特別総集編の主題歌にアレンジを行っている。 本映像は「青のすみか」のMusic Videoにて使用されなかった素材も含め再編集を大幅に施し、色味なども大きく変化し楽曲の“再解釈”を表現したもの。印象が変わり新たな世界観が付与された「Remix Music Video」をぜひチェックしてほしい。 「青のすみか (Acoustic ver.)」 Streaming / Download : https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/5cznwFFIWN オフィシャルインタビュー：https://jujutsukaisen.jp/interview/interview05_kaigyokugyokusetsu.php 『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』 2025年5月30日（金）公開決定 ・STAFF 原作：「呪術廻戦」芥見下々（集英社 ジャンプ コミックス刊） 監督：御所園翔太 シリーズ構成・脚本：瀬古浩司 キャラクターデザイン：平松禎史・小磯沙矢香 副監督：愛敬亮太 美術監督：東 潤一 色彩設計：松島英子 CGIプロデューサー：淡輪雄介 3DCGディレクター：石川大輔（モンスターズエッグ） 撮影監督：伊藤哲平 編集：柳 圭介 音楽：照井順政 音響監督：えびなやすのり 音響制作：dugout 制作：MAPPA ・CAST 五条 […]

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