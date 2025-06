SEVENTEEN AGAiNがニューアルバム『光は眩しいと⾒えない』を7月9日に発売する。リリースレーベルはASIAN KUNG-FU GENERATION 後藤正文の主催レーベルonly in dreamsからだ。 これにあわせ、アルバム収録曲から「想像力ばかり育ち過ぎてどこにも行けなくなった」が明日6月11日 0:00から各サブスクにて配信開始することも決定した。 アルバムレコ発ワンマンライブ<ひとりのリプレイスメンツ>も7月13日に新宿marbleにて開催を予定している。本公演は入場料がName Your Price(完全自由価格 1円以上投銭制)での公演。チケット予約は現在受付中。 ◆ ◆ ◆ ■SEVENTEEN AGAiN コメント2025年世界で最も普通なバンド数年の歳⽉を経て制作したSEVENTEEN AGAiNの最新最⾼傑作且つ、世界中のあらゆる⾳楽の発掘調査研究を経て世界で最も普通なアルバムを完成することに成功しました。あらゆる⼈に聴いてもらえたら嬉しいです。 ◆ ◆ ◆ 「想像力ばかり育ち過ぎてどこにも行けなくなった」 2025年6月11日 配信スタートLabel: only in dreams Track: 配信リンク:https://friendship.lnk.to/Imagination_SEVENTEENAGAiN※リンク内の内容は6/11 0:00のリリース以降に更新されます。 ニューアルバム『光は眩しいと⾒えない』 2025年7月9日発売Format: CD / Digital品番 : ODCP-031CD価格 : 2,727円+税 (3000円税込)Label: only in dreams Track:1.どんな⾔葉もただ通り過ぎてゆく2.あらゆる祈りを使って3.STAY GOLD4.⾏きたくないところばかりだよな5.想像⼒ばかり育ちすぎてどこにも⾏けなくなった6.あの頃7.FUCK FOREVER III8.つづき9.新繁華街10.光は眩しいと⾒えない 配信リンク:https://FRIENDSHIP.lnk.to/Iybycstl_SEVENTEENAGAiN※リンク内の内容は7/9 0:00のリリース以降に更新されます。それまではプリアド/プリセーブリンクとなります。 <ひとりのリプレイスメンツ>『光は眩しいと⾒えない』発売記念 SEVENTEEN AGAiN ワンマンライブ 2025年7⽉13⽇(⽇曜⽇・昼)東京・新宿 MarbleOPEN 13:00 START 13:30 […]

