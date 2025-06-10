U-20日本代表のデンマーク戦スタメン発表! 準決勝進出を懸けて上位対決へ…佐藤海宏、土屋櫂大ら先発
[6.10 モーリスレベロT GL第3節 U-20日本 - U-20デンマーク]
U-20日本代表は10日、フランスで行われているモーリスレベロトーナメント(旧トゥーロン国際大会)のグループリーグ第3節でU-20デンマーク代表と対戦する。大会公式SNSでは、日本時間午後9時のキックオフを前にスターティングメンバーを発表した。
初戦でコンゴ共和国を下して勝ち点3、第2戦・メキシコ戦は1-1の末にPK戦で敗れて勝ち点1を獲得した日本はグループ2位。準決勝に進むために上位2チームに入るべく、首位デンマークと対戦する。中2日の第3節では先発4人を変更した。
前節から変更した4人はGK中村圭佑(東京V)、DF土屋櫂大(川崎F)、DF佐藤海宏(鹿島)、MF石渡ネルソン(いわきFC)。4人はいずれも今大会初先発で、石渡以外は今大会初出場となった。
予想布陣は4-2-3-1。GKは3試合連続で入れ替わって中村が初出場。4バックは左から佐藤、DF市原吏音(大宮)、土屋、DF梅木怜(今治)。2ボランチは3試合連続でMF小倉幸成(法政大)とMF大関友翔(川崎F)を起用。2列目は左からMF西原源樹(清水)、石渡、MF石井久継(湘南)。1トップはFW神田奏真(川崎F)になるとみられる。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 中村圭佑(東京V)
DF 2 梅木怜(今治)
DF 5 市原吏音(大宮/Cap)
DF 19 土屋櫂大(川崎F)
DF 16 佐藤海宏(鹿島)
MF 6 小倉幸成(法政大)
MF 10 大関友翔(川崎F)
MF 13 石井久継(湘南)
MF 25 西原源樹(清水)
MF 22 石渡ネルソン(いわきFC)
FW 9 神田奏真(川崎F)
監督
船越優蔵
U-20日本代表は10日、フランスで行われているモーリスレベロトーナメント(旧トゥーロン国際大会)のグループリーグ第3節でU-20デンマーク代表と対戦する。大会公式SNSでは、日本時間午後9時のキックオフを前にスターティングメンバーを発表した。
初戦でコンゴ共和国を下して勝ち点3、第2戦・メキシコ戦は1-1の末にPK戦で敗れて勝ち点1を獲得した日本はグループ2位。準決勝に進むために上位2チームに入るべく、首位デンマークと対戦する。中2日の第3節では先発4人を変更した。
予想布陣は4-2-3-1。GKは3試合連続で入れ替わって中村が初出場。4バックは左から佐藤、DF市原吏音(大宮)、土屋、DF梅木怜(今治)。2ボランチは3試合連続でMF小倉幸成(法政大)とMF大関友翔(川崎F)を起用。2列目は左からMF西原源樹(清水)、石渡、MF石井久継(湘南)。1トップはFW神田奏真(川崎F)になるとみられる。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 中村圭佑(東京V)
DF 2 梅木怜(今治)
DF 5 市原吏音(大宮/Cap)
DF 19 土屋櫂大(川崎F)
DF 16 佐藤海宏(鹿島)
MF 6 小倉幸成(法政大)
MF 10 大関友翔(川崎F)
MF 13 石井久継(湘南)
MF 25 西原源樹(清水)
MF 22 石渡ネルソン(いわきFC)
FW 9 神田奏真(川崎F)
監督
船越優蔵