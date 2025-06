ももいろクローバーZ・佐々木彩夏が、新曲「Where We Go」を6月11日0時より配信リリースする。 本楽曲は、6月14日に東京・TOKYO GARDEN THEATERで開催される佐々木彩夏10回目となるソロコンサート<AYAKA NATION 2025 VIP ROOM A+ 〜the Voyage〜>に向けて制作された。「人生の旅路」をテーマに、人生で出会う困難や喜びを仲間と分かち合いながら乗り越えたり噛み締めていき、進んでいくことの大切さを表現したダンスポップナンバーだという。 また、配信日よりApple Music / Spotifyライブラリ保存キャンペーンと、mora/レコチョクそれぞれの音楽ダウンロードサイトにてハイレゾダウンロードキャンペーンが開催されることも決定した。下記URLからキャンペーンに参加でき、各キャンペーンごとに異なるオリジナル待受画像がゲットできるので、ぜひ参加してほしい。 なお、ソロコンサート<AYAKA NATION 2025 VIP ROOM A+ 〜the Voyage〜>は、現在チケット一般発売中となっており、席数残りわずかとのことだ。 ■配信シングル「Where We Go」配信日時:6月11日(水)0:00事前登録(Pre-Add / Pre-Save):https://a-rin.lnk.to/WWG 作詞:辻村有記作曲:辻村有記・伊藤 賢編曲:辻村有記・伊藤 賢 ▼「Where We Go」配信記念 Apple Music / Spotifyライブラリ保存キャンペーン「Where We Go」をApple MusicとSpotifyのライブラリに保存(お気に入り登録)をしていただいた方全員に『オリジナル待受画像』をプレゼント・キャンペーンURL:https://a-rin.lnk.to/WWG ▼佐々木彩夏 「Where We Go」moraハイレゾ購入で「スマートフォン壁紙」プレゼントキャンペーン2025年6月11日(水)に配信リリースされた「Where We Go」のハイレゾ音源をダウンロードしていただき、下記の手順にしたがって必要事項を入力し応募してくださった方全員に『mora限定スマートフォン壁紙』をプレゼント。 ・応募期間@2025年6月11日(水)0:00〜2025年6月24日(火)23:59(※特典DL期限:2025年7月1日(火)23:59まで)※必ず期限までのダウンロードをお願いいたします。 ・詳細・特典ページ:https://mora.jp/privilege/490/ ▼佐々木彩夏 「Where We Go」レコチョクハイレゾ購入で「スマートフォン壁紙」プレゼントキャンペーン2025年6月11日(水)に配信リリースされた「Where […]

