9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が、スペシャルサポーターを務める氷の上のミュージカル 『ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars”』において、宮舘が出演するスペシャルオープニングアクトの日程が発表された。有明アリーナで、19日午後5時30分からの公演に登場する。ミッキーマウス、ミニーマウスをはじめとしたディズニーの人気者たちが登場し、世界レベルのフィギュアスケーティングによってディズニーストーリーの夢の世界をお届けする氷の上のミュージカルショー。7月から9月まで、全国10都市で『ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars”』として開催される。

スペシャルオープニングアクトはショーの開演前にゲストが登場し、歌やおしゃべりで会場を盛り上げるディズニー・オン・アイスでも大好評のこの企画に宮舘が参加する。東京公演の他対象公演、および出演者は後日発表となる。また、10日午後8時から宮舘が出演し、各地で好評を博した特別番組『Snow Man宮舘涼太が大接近!世界が感動するディズニー・オン・アイスの秘密スペシャル』が、期間限定公開で、YouTubeで配信されることが決定。宮舘が日本公演に先駆けて開催されているアメリカ公演のショーの舞台裏に潜入して、スケーターたちの並外れた身体能力やパフォーマンスを目の当たりにし、最後は実際のショーを初鑑賞。なぜ世界中を魅了するのか、その秘密が明らかに。