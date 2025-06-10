¥Þ¥®¡¼¤Î²ÚÎï¤Ê¤ë¡È°¦¼ÖÊ×Îò¡É¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¡¡ÖºòÆüÇ¼¼Ö¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡×ºÇ¿·¼Ö¤â¸ø³«
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¥Þ¥®¡¼¤¬8ÆüÊüÁ÷¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä½é¿´¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØABEMA¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä´°Á´¥¬¥¤¥É¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£¼«¿È¤Î°¦¼ÖÊ×Îò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥®¡¼¤Î²ÚÎï¤Ê¤ë¡È°¦¼ÖÊ×Îò¡É
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡ÖABEMA¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥®¡¼¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¡ÖABEMA¡×¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ÖSUPER FORMULA¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡Ë¡×¡¢¡ÖSUPER GT¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT¡Ë¡×¡¢¡ÖWRC¡ÊÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡Ë¡×¡¢¡ÖNASCAR¡Ê¥Ê¥¹¥«¡¼¡Ë¡×¤Î4¶¥µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½é¿´¼Ô¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£ÈÖÁÈMC¤ò¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤ä¹á¤Î¿·»³¡¦ÀÐ°æ¤¬Ì³¤á¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¥Þ¥®¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëËêÌîÃÒ¾Ï¡¢¤µ¤é¤Ë²òÀâ¤È¤·¤Æ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Â¶·¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ô¥¨¡¼¥ëËÌÀî¤¬½Ð±é¡£³Æ¶¥µ»¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä²ÚÎï¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÄÁ¥×¥ì¡¼¡¦¹¥¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¸«¤É¤³¤í¤ò¡¢ÈëÂ¢±ÇÁü¤ò¸ò¤¨À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤ÇÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁö¤ë¤Î¤â´Ñ¤ë¤Î¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¹¥¤¡×¡Öº£¤ÏF4¡Ê¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é4 ¡Ë¤Ç¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡È¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä°¦¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¥Þ¥®¡¼¤Î¡È°¦¼ÖÊ×Îò¡É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Âç¶½Ê³¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¥Þ¥®¡¼¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¥Ý¥ë¥·¥§ ¥±¥¤¥Þ¥ó¡Ù¡£Ãæ¸Å¤ÇÇã¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎÎý½¬¤Î¤¿¤á¤ËÅìµþÃæ¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¥¨¥ó¥¹¥È¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖºòÆüÇ¼¼Ö¤·¤¿¡×¤ÈºÇ¿·¤Î°¦¼Ö¡Ø¥Ý¥ë¥·¥§ 718¥±¥¤¥Þ¥ó GT4 RS¡Ù¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¡×¡Ö¤¹¤Ã¤²¤¨¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢ËêÌî¤Ï¡Ö¤³¤ì¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡©¡¡¥ª¡¼¥È¥Þ¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¸µ¡¹¥¨¥¢¥í¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡©¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¥Þ¥®¡¼¤ò¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤·¡¢¿·»³¤¬»×¤ï¤º¡ÖËêÌî¤µ¤ó¹ØÆþ¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¡Ö¿©¤¤¤Ä¤¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖSUPER GT¡×¤ÎÄÁ¥×¥ì¡¼¡¦¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¤¹¤ë¥Þ¥·¥ó¤¬¡¢Í¥¾¡ÌÜÁ°¤ÎºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼»Ä¤ê400m¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥¬¥¹·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ö2020 AUTOBACS SUPER GT Round 8¡×¤Ç¤ÎÈá·à¤ò¾Ò²ð¡£VTRÃæ¤Ë¤â¡Ö¤³¤ì¤á¤Ã¤Á¤ãÈá¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥®¡¼¤Ï¡ÖSUPER GT½é¤á¤Æ´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¢¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¾×·â¤Ç¡¢¡È¥ì¡¼¥¹¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê»ö¤¢¤ë¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ°ìµ¤¤ËÆüËÜ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢1°Ì¤«¤é¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¾Íî¤ËÀÐ°æ¤Ï¡Ö´Ñ¤Æ¤é¤ì¤Ø¤ó¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¸«¤»»»¤ä¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö1°ÌÄÌ²á¤«¤é¤Î...¤½¤ì¤¬²¿²ó¤«¤è¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2023¡Ù¤ò²ó¸Ü¡£¿·»³¤â¡Ö¸«¤»»»¤Ã¤Æ¤Û¤Ü¥Ð¥Ã¥¯¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¤Ç´¬¤Ìá¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥ì¥Ù¥ë¤¬¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÉÕ¤±Â¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØABEMA¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä´°Á´¥¬¥¤¥É¡Ù¤ÏABEMA¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥®¡¼¤Î²ÚÎï¤Ê¤ë¡È°¦¼ÖÊ×Îò¡É
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡ÖABEMA¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥®¡¼¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¡ÖABEMA¡×¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ÖSUPER FORMULA¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡Ë¡×¡¢¡ÖSUPER GT¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT¡Ë¡×¡¢¡ÖWRC¡ÊÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡Ë¡×¡¢¡ÖNASCAR¡Ê¥Ê¥¹¥«¡¼¡Ë¡×¤Î4¶¥µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½é¿´¼Ô¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£ÈÖÁÈMC¤ò¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤ä¹á¤Î¿·»³¡¦ÀÐ°æ¤¬Ì³¤á¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¥Þ¥®¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëËêÌîÃÒ¾Ï¡¢¤µ¤é¤Ë²òÀâ¤È¤·¤Æ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Â¶·¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ô¥¨¡¼¥ëËÌÀî¤¬½Ð±é¡£³Æ¶¥µ»¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä²ÚÎï¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÄÁ¥×¥ì¡¼¡¦¹¥¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¸«¤É¤³¤í¤ò¡¢ÈëÂ¢±ÇÁü¤ò¸ò¤¨À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤ÇÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖSUPER GT¡×¤ÎÄÁ¥×¥ì¡¼¡¦¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¤¹¤ë¥Þ¥·¥ó¤¬¡¢Í¥¾¡ÌÜÁ°¤ÎºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼»Ä¤ê400m¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥¬¥¹·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ö2020 AUTOBACS SUPER GT Round 8¡×¤Ç¤ÎÈá·à¤ò¾Ò²ð¡£VTRÃæ¤Ë¤â¡Ö¤³¤ì¤á¤Ã¤Á¤ãÈá¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥®¡¼¤Ï¡ÖSUPER GT½é¤á¤Æ´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¢¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¾×·â¤Ç¡¢¡È¥ì¡¼¥¹¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê»ö¤¢¤ë¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ°ìµ¤¤ËÆüËÜ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢1°Ì¤«¤é¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¾Íî¤ËÀÐ°æ¤Ï¡Ö´Ñ¤Æ¤é¤ì¤Ø¤ó¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¸«¤»»»¤ä¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö1°ÌÄÌ²á¤«¤é¤Î...¤½¤ì¤¬²¿²ó¤«¤è¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2023¡Ù¤ò²ó¸Ü¡£¿·»³¤â¡Ö¸«¤»»»¤Ã¤Æ¤Û¤Ü¥Ð¥Ã¥¯¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¤Ç´¬¤Ìá¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥ì¥Ù¥ë¤¬¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÉÕ¤±Â¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØABEMA¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä´°Á´¥¬¥¤¥É¡Ù¤ÏABEMA¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£